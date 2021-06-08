У звіті про походження Covid-19, підготовленому національною лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – «правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення». Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі і використовувалося Держдепом, коли він проводив розслідування походження пандемії в останні місяці правління адміністрації Дональда Трампа.

Люди, знайомі з дослідженням, повідомили виданню, що воно було підготовлено «Z-підрозділом» Лоуренса Лівермора, яке є розвідувальним підрозділом. Вчені аналізували генетичний склад Covid-19, щоб спробувати визначити, як він еволюціонувавта поширився серед населення.

WSJ зазначає, що це викликало новий резонанс в Конгресі, особливо в контексті того, що президент США Джо Байден наказав спецслужбам США якнайшвидше з'ясувати походження коронавірусу.

Байден сказав, що американська розвідка зосередилася на двох сценаріях: чи виник коронавірус в результаті контакту людини з інфікованою твариною чи внаслідок лабораторної аварії.

Раніше повідомлялось, що ВООЗ теж не виключає теорію про лабораторне походження Covid-19