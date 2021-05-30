Теорія про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані, не виключається. Про це заявив експерт ВООЗ, доктор Дейл Фішер, передає The Guardian.

В ефірі BBC Radio 4 він зазначив, що розслідування ВООЗ щодо походження вірусу досі триває.

«Теорія витоку з лабораторії не зникла, треба провести ще більше досліджень», – сказав він.

Під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування джерел коронавірусу на початку цього року, який контролювався китайською владою, було зроблено висновок, що «надзвичайно малоймовірно», що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається «неперевіреною», попри звіт з даними американської розвідці, який стверджував, що троє співробітників лабораторії захворіли на коронавірус на початку грудня 2019 року. Експерт закликав США поділитися цими даними.

«Ми вважаємо, що всім лабораторним працівникам були зроблені серологічні тести, і всі ці тести на антитіла були негативними, і це було частиною причини, через яку ризик (лабораторного походження, – ред.) був применшений», – пояснив Фішер результати поїздки експертів ВООЗ до Китаю.

Він вважає, що ВООЗ має повідомити про плани подальшого розслідування, оскільки люди насправді нічого не чули з часу проведення лютневої місії, і тому вони думають, що ВООЗ припинила шукати джерела походження, «що далеко не правда, це насправді лише почалося».

Фішер також припустив, що секретність Китаю щодо походження вірусу може бути зумовлена побоюванням виплат компенсації.