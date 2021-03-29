Всесвітня організація охорони здоров'я назвала чотири ймовірні сценарії виникнення коронавірусу і передачі його до людини. Про це йдеться в попередньому варіанті звіту ВООЗ щодо походження коронавірусу, пише Associated Press.

Журналісти отримали «майже остаточну» версію звіту від дипломата з Женеви з країни-члена ВООЗ. Поки невідомо, чи вноситимуть зміни у звіт до його публікації.

Загалом вчені визначили чотири ймовірні сценарії виникнення коронавірусу та перерахували їх у звіті в порядку ймовірності.

Перше місце в списку зайняв шлях передачі коронавірусу від кажанів до людини через проміжну тварину. Саме цей варіант розглядався як основний ще від самого початку пандемії. Поширення вірусу безпосередньо від кажанів до людини вчені оцінили як ймовірне, оскільки найближчий родич вірусу, що спричиняє Covid-19, виявили у кажанів.

Однак в звіті йдеться, що «еволюційна відстань між цими вірусами кажанів і коронавірусу оцінюється в кілька десятиліть, що вказує на відсутню ланку».

У ВООЗ уточнили, що подібні віруси переносять панголіноподібні (ящери), а також норки та кішки, які є сприйнятливими до вірусу та можуть бути носіями. Однак цей варіант є менш ймовірним.

Також «можливим», але «малоймовірним» експерти ВООЗ назвали шлях передачі коронавірусу людині через харчові продукти та «холодовий ланцюг».

Після того, як пандемія поширилася по всьому світу, Китай виявив зразки вірусу на упаковках заморожених продуктів харчування. У звіті говориться, що «холодовий ланцюг» може бути рушійною силою поширення вірусу на великі відстані, але загалом експерти ВООЗ скептично ставиться до того, що він міг спровокувати саме такий масштабний спалах.

Окрім того, експерти ВООЗ вважають малоймовірним варіант походження коронавірусної хвороби Covid-19 з лабораторії у китайському місті Ухань.

У ВООЗ запропонували подальші дослідження усіх чотирьох сценаріїв, крім гіпотези про витік вірусу з лабораторії.

У звіті також немає остаточної відповіді на питання, чи почався спалах коронавірусу на ринку морепродуктів в Ухані, де в грудні 2019 року виявили одні з перших випадків захворювання.

Виявлення інших випадків захворювання до спалаху хвороби на ринку дозволяє припустити, що епідемія могла початися в іншому місці. Але у звіті лише наголошується, що могли бути і більш легкі випадки, які залишилися непоміченими, і це могло бути зв'язком між ринком і більш ранніми випадками.

Остаточний варіант звіту ВООЗ планувала оприлюднити ще у лютому. У Сполучених Штатах стурбовані підготовкою звіту ВООЗ про виникнення коронавірусу через те, що влада Китаю не надала фахівцям організації усіх необхідних даних.