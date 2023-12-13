Демі Мур в образі Енн Вудворд

Другий сезон серіалу «Ворожнеча» отримав назву «Капоте проти лебедів». У головних ролях знялись Наомі Воттс, Хлоя Севіньї та Демі Мур. Режисерське крісло зайняв володар «Золотої пальмової гілки» Гас Ван Сент («Слон», «Мій особистий Айдахо»).

Нагадаємо, що у першому сезоні, який вийшов у 2017 році у центрі сюжету була ворожнеча героїнь Сьюзан Серендон та Джесіки Ленг, які зіграли Бетт Девіс та Джоан Кроуфорд.

Уже тоді творці серіалу ухвалили рішення щодо продовження, яке мало вийти у 2019 році. Йшлося про те, що другий сезон оповідатиме про шлюб принца Чарльза та принцеси Діани. Зокрема, було оголошено назву «Букінгемський палац». Проте влітку 2018 виявилося, що сценарний матеріал забракований. Тоді розпочалася розробка нового проекту.

Навесні 2022 року стало відомо, що друга частина проекту «Ворожнеча» буде сфокусована на житті письменника Трумена Капоте. Сезон стане адаптацією роману Лоуренса Лімера «Жінки Капоте».

Відомий письменник Трумен Капоте відкрив таємниці своїх близьких подруг, представивши їх на загальний огляд Esquire. Опублікований матеріал був розділом незавершеного твору Капоте «Почуті молитви». І хоча імена героїнь книги були вигадані, було зрозуміло, про кого йдеться. Цей матеріал дуже посварив письменника з його друзями.

Наомі Воттс зіграє відому представницю американського бомонду Барбару Пейлі. Актор Том Голландер покаже Трумена Капоте. Хлоя Севінья стане у серіалі Люсі Кокрейн. Каліста Флокхарт зіграє ще одну представницю американського вищого суспільства, Лі Радзвілл. Як повідомляє видання Variety, до акторського касту серіалу «Ворожіння» приєдналася Демі Мур. Вона зіграє ще одну світську левицю Енн Вудворд. Героїню Мур звинуватили у вбивстві чоловіка.

Коли саме розпочнеться знімальний процес проекту та відбудеться прем'єра серіалу, не повідомляється.