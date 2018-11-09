У четвертому турі Ліги Європи полтавська «Ворскла» приймала вдома азербайджанський «Карабах». Два тижні тому матч між цими командами закінчився сенсаційною перемогою українського клубу. Цього разу «Карабах» взяв реванш.

Єдиний гол у матчі було забито на 13-ій хвилині – з пенальті відзначився Абдулаєв. 11-метровий призначили за фол голкіпера «Ворскли» Шуста на Медведєві. У цьому моменті помилився півзахисник полтавців Артур, який невдало віддав пас назад.

Загалом матчу був з малою кількістю моментів – «Карабах» контролював гру, і не давав створювати небезпеку поблизу своїх воріт суперниками. «Ворскла» не могла пройти ці захисні редути, тож вдавалася до дальній ударів, які не несли небезпеки.

У другому таймі відбулися два важливі моменти. Перший – це зупинка гри арбітром через фаєри, які фанати «Карабаху» викинули на поле. При цьому суддя навіть забрав команди з поля. Через це він згодом додасть аж 10 хвилин до основного часу.

Вже після поновлення гри у «Ворскли» виникло декілька моментів. Особливо небезпечні були ті, які команди створила вже у компенсований арбітром час. Та ні Щарпару, ні Кулачу забити «Карабаху» та зрівняти рахунок у цьому матчі не вдалося.

«Карабах» бере реванш у «Ворскли» за домашню поразки, та і надалі залишається на останньому місці. «Ворскла» ж зберегла за собою третю позицію завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.

Ворскла – Карабах 0:1

Гол: Абдулаєв, 13 (пен)