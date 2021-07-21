Восьмеро спортсменів з Волині візьмуть участь у Олімпійських іграх-2020, які стартують у п’ятницю, 23 липня. Вони представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту, а саме у веслуванні на байдарках і каное, дзюдо, велосипедному спорті та легкій атлетиці.

Як повідомили у прес-службі Волинської ОДА, у Олімпіаді-2020 візьмуть участь 158 українських спортсменів, з них восьмеро – волиняни. Усі вони вихованці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Відомо, що також восьмеро волинських спортсменів представляли Україну на попередніх Олімпійських іграх, які відбулись у Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Виступатимуть олімпійці у чотирьох видах спорту. Зокрема, Марина Повх і Юрій Вандюк боротимуться за медалі у веслуванні на байдарках та каное. Багаторазова чемпіонка Європи Анастасія Турчин виступатиме у категорії дзюдо. Велосипедистка Яна Беломоіна у Олімпіаді братиме участь втретє, у 2012 році вона посіла 13 місце у крос-кантрі, а у 2016 році – дев’яте місце.

У категорії «легка атлетика» Україну представлятимуть четверо волинян. Для Марії Сахарук та Данила Даниленка ця Олімпіада стане першою в кар’єрі. Вдруге на Олімпійських іграх виступатимуть спортсмени Іван Банзерук та Ірина Климець. Зокрема, Іван Банзерук посів 39 місце на змаганнях у 2016 році з ходьби на 50 км. Ірина Климець також виступала на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро, там вона посіла 28 місце у метанні молота.