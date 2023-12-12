У Львові виступить YAKTAK

Його голос закохує з перших нот, а його пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. 22 грудня о 16:00 (додатковий) та 19:30 у клубі Малевич у Львові вперше із живим бендом з двома великими сольними концертами виступить талановитий та харизматичний YAKTAK, повідомили організатори VINIL Concert agency.

«Вперше! YAKTAK виступить з живим бендом. Це буде щось унікальне! Нове звучання, неймовірна атмосфера та незабутні емоції. Такого YAKTAK та виконань улюблених пісень ви ще точно не бачили та не чули! Буде супердрайвово та гаряче! Тож не пропустіть!», – наголошують організатори.

У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні «Порічка», «Не мовчи», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті», «Уночі» та багато інших з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара. На кожну композицію вона одягається в образ, який перегукується із піснею, зі словами та музикою, які звучать.

«Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного із нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою почути улюбленого артиста стане сольний концерт у Львові. Побачимось!», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки залишились тільки на додатковий концерт о 16:00. Придбати їх можна за посиланням.

Зазначимо, що частину коштів з концертів відправлять на ЗСУ, а також на концертах ініціюють збір на авто для Сил спеціальних операцій.