«Хлопчик та чапля» отримав «Оскар» як найкращий анімаційний фільм

На 77-му Каннському кінофестивалі почесну «Золоту пальмову гілку» за внесок у кінематограф отримає легендарна японська анімаційна студія Ghibli.

Це буде перший в історії фестивалю випадок, коли лауреатом стане не конкретний кінематографіст, а ціла кіностудія.

Нагадаємо, що компанію Ghibli у 1985 році заснували Хаяо Міядзакі та Ісао Такахато. З того часу її фільми стали одними з найпопулярніших серед шанувальників аніме. Найдокладніше промальовування кожної деталі, сюжети, наповнені філософським змістом, несподівані герої, прекрасна музика – ось те, що принесло студії заслужену світову славу.

Логотипом студії є зображення Тоторо із культового аніме «Мій сусід Тоторо».

Минулого року Ghibli випустила мультфільм Міядзакі «Хлопчик та чапля», який отримав «Оскар» як найкращий анімаційний фільм.

Нагадаємо також, що почесну «Золоту пальмову гілку» отримає режисер, сценарист та продюсер Джордж Лукас. Каннський фестивалі пройде з 14 до 25 травня.