Вперше після 1933 року у Львові виставили дивом врятовані реліквії довоєнних євреїв Галичини

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У Львівському музеї етнографії відкрили виставку «Реліквії єврейського світу Галичини». Це справді унікальні речі довоєнних євреїв, які дивом вціліли у часи нацистської окупації.

Більшість із цих раритетів зібрав львівський колекціонер Максиміліан Ґольдштейн, який зник безвісти у часи Голокосту. Але перед тим він встиг передати свої скарби Промисловому музею, попереднику Львівського музею етнографії. Від нацистів працівники переховали їх тільки завдяки тому, що розосередили між різними відділами.

У фондах більше 400 раритетів, які ледве помістили у 5 виставкових залах, колекція є однією з найбагатших у Європі.



«Представлено весь діапазон за чотири століття – від початку XVII століття і до XX століття включно», – повідомив керівник Львівського музею етнографії Андрій Клімашевський.

«У цій колекції ми бачимо те, чого немає в багатьох інших колекціях. Я добре обізнаний з єврейськими збірками у Парижі, Берліні, Франкфурті, Празі, Москві і я знаю, що там виставляють перш за все експонати, які пов'язані з життям еліти, тут показано життя єврейського народу в найширшому сенсі цього слова», – розповідає куратор виставки, професор єврейської історії Чиказького університету Йоханан Петровський-Штерн.

Тому демонструють десятки релігійних реліквій.

«Цікавими є корони Тори. У євреїв нема королів і монархів, але єдина монархиня – це Тора, власне П'ятикнижжя Мойсея і його коронують», – пояснює Йоханан Петровський-Штерн.

Але життя євреїв у Галичині не минало тільки у синагозі, а й у щоденному побуті із своїм народним колоритом. Головні убори жінок, гаптовані золотими нитками, дерев'яна різьба – усе створили ремісники Галичини.

«До прикладу, тут показуємо рукомийники – необхідна річ для того, щоб три рази щоранку омивати праву і ліву руку, аби очистити себе від скверни», – додає Йоханан Петровський-Штерн.

Виставили також порцеляну, а ще скляний посуд, який євреї використовували тільки на Песах. Навіть він мав бути кошерними, тобто його не торкалася закваска.

Є й єдині у світі експонати, як от єврейська писанка у пляшці.

«На цій писанці написно текст вірша «Гатіква», який через 30 років після того, як було зроблено це яйце, став гімном держави Ізраїль», – коментує професор Чиказького університету.

Експозицію присвячують 85-тій річниці, відколи ці скарби востаннє показували публіці.