«Люксембург, Люксембург» – фільм, який варто переглянути кожному

Від початку розвитку кіно українські режисери та актори неодноразово доводили, що здатні підкорити глядачів своїми роботами. Навіть в умовах війни вони знімають шедеври, які вражають та запам'ятовуються.

Які саме українські стрічки отримали міжнародні премії та варті вашої уваги – розповідаємо у матеріалі.

«20 днів у Маріуполі» (2023, реж. Мстислав Чернов)

Фільм-пам'ять для людства. Фільм доказ того, як російські окупанти стирали з лиця землі українське місто Маріуполь, знищуючи на своєму шляху все живе. Стрічка отримала премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у Маріуполі перебували журналіст та оператор Мстислав Чернов, фотогаф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степанова. Залишаючись в охопленому вогнем місті, вони фіксували наймоторошніші моменти війни. Зокрема, обстріл пологового будинку 9 березня 2022 року. Тоді росіяни скинули на нього авіабомби.

Фільм «20 днів у Маріуполі» неможливо дивитися без сліз.

«Люксембург, Люксембург» (2022, реж. Антоніо Лукіч)

Глядачі вже назвали цю стрічку однією з найкращих комедій. Вона залишає по собі гіркувато-солодкий післясмак та змушує переосмислити, що у житті – справді найважливіше. Головні ролі у «Люксембург, Люксембург» зіграли брати Аміл і Раміл Насірови – учасники гіп-гоп-гурту "Курган і Agregat". Також до зйомок долучився їхній батько, що додало фільму особливого тепла.

У центрі сюжету – сини кримінального авторитета Василь і Микола. Вони – повні протилежності. Василь – патологічно чесний поліцейський та щасливий сім'янин. Микола – водій маршрутки, який не те щоб дуже поважав закони. Братам доведеться шукати спільну мову дорогою до Люксембурга, куди вони вирушають, щоб попрощатися з батьком.

«Люксембург, Люксембург» здобув нагороди відразу дві світові нагороди:

на Міжнародному фестивалі в Монте-Карло;

на Приштинському міжнародному кінофестивалі PriFest.

«Поводир» (2014, реж. Олесь Санін)

Фільм зображає події одного з найстрашніших періодів в українській історії – 1932-1933-х роках. Тоді радянська влада створила штучний голод, який забрав життя мільйонів дорослих та дітей. Голодомор – геноцид українського народу. А стрічка «Поводир» розкрила світу, які страшні злочини проти життя і людяності коїли прихильники СРСР.

В центрі сюжету американський інженер Майкл Шемрок та його син Пітер. Вони прибувають до Харкова напередодні початку Голодомору. Шемрок випадково бачить секретні документи про те, що радянська влада планує масово вилучати продовольство в українців. Однак його вбивають раніше, аніж він встигає попередити світ. Маленького Пітера дивом рятує Іван Кочерга – мандрівний кобзар. Так починається їхній шлях крізь пітьму.

Головні ролі у стрічці виконали Антон Святослав Грін, Станіслав Боклан та Джамала. Фільм «Поводир» здобув численні нагороди. Зокрема, гран-прі Варшавського міжнародного кінофестивалю.

«Погані дороги» (2021, реж. Наталія Ворожбит)

Стрічка складається з 5 новел, об'єднаних спільною епохою та спільним болем. Росіяни окуповують український Донбас. Починається війна. Люди намагаються вижити, вціліти, от тільки їхні дороги – навіки розбиті. Фільм розповідає 5 історій про любов, ненависть, зраду, довіру, надію. Хоча герої – вигадані, їхні життя – реальні. Наталія Ворожбит записувала історії Донбасу, працюючи над фільмом «Кіборги».

Фільм «Погані дороги» отримав «Нагороду веронського кіноклубу». Глядачі зауважують, що стрічку варто переглянути всім українцям, щоб зрозуміти думки та почуття людей, чиї домівки першими зустріли війну.

Це далеко не всі українські фільми, які здобули визнання у світі. Серед досягнень наших режисерів є участь і премії таких престижних кіноподій, як-от Каннський кінофестиваль, «Санденс», Берлінале тощо. Тому пізнавайте українське кіно та підтримуйте цю галузь у такий непростий період.