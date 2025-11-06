Із лютого по листопад 2026 року учасники пілоту проходитимуть навчання, яке самі для себе оберуть

У грудні 2025 році українські вчителі зможуть реєструватись на участь у програмі «Гроші ходять за вчителем». До нового механізму фінансування спершу зможуть долучитись 100 тисяч педагогів, які отримають віртуальні гроші для свого професійного розвитку.

«Гроші ходять за вчителем» – це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогічних працівників.

Як повідомляє міністерство освіти і науки, в грудні педагогічні працівники зможуть зареєструватися на платформі «Вектор» для участі в пілоті. Загалом під час пілоту новим механізмом фінансування зможуть скористатись 100 тисяч освітян: директори, заступники директорів і вчителі, які працюють у 7-9 класах НУШ та 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026-2027 навчальному році.

У січні 2026 року освітяни отримають підтвердження участі у пілоті та на їхні віртуальні картки нарахують 1500 грн. Із лютого по листопад 2026 року учасники пілоту проходитимуть навчання, яке самі для себе оберуть на платформі «Вектор».

«Кожен педагогічний працівник сам вирішує, де та в якому форматі підвищувати кваліфікацію. Він/вона отримує кошти на віртуальний рахунок, з якого можна оплатити обрані освітні можливості для професійного розвитку. Підвищуйте кваліфікацію у зручному для себе форматі: короткий курс чи тривала програма або послуги супервізора. Обирайте те, що найкраще відповідає вашим професійним потребам», – вказано на платформі «Вектор».