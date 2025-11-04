Україну на Mostratec-2025 представили троє учнів Малої академії наук

Наприкінці жовтня 2025 року в Бразилії відбувся Міжнародний науково-технологічний ярмарок Mostratec. Представники 14 країн взяли участь у конкурсу, презентувавши свої дослідження. Як повідомляє міністерство освіти України, двоє українських школярів отримали нагороди за дослідження для дронів і медицини.

Міжнародний науково-технологічний ярмарок Mostratec уже майже пів століття збирає молодих винахідників з усього світу. У 2025 році у конкурсі взяли участь представники 14 країн, зокрема Бразилії, Аргентини, Китаю, Італії, Португалії, Швейцарії, Тайваню, Туреччини та України. Загалом було представлено 755 проєктів – від біології та медицини до робототехніки, екології й гуманітарних наук.

Україну на Mostratec-2025 представили троє учнів Малої академії наук:

Матвій Тимченко (Кіровоградська область) провів комп’ютерне моделювання потенційних інгібіторів аквапорину-4, що може стати важливим кроком у дослідженні патологічних процесів мозку. Учень виборов бронзову медаль . Наукова керівниця – Олена Голодаєва.

Олександр Каленик (Житомирська область) розробив технологію створення приймально-передавальних антен за допомогою 3D-друку та гальванотехніки, яка дає змогу виготовляти високоточні компоненти для FPV-дронів. Його роботу відзначили спеціальною нагородою – публікацією у бразильському журналі Liberato Científica. Науковий керівник – Роман Каленик.

Станіслав Смірнов (Кіровоградська область) представив проєкт щодо використання віртуальної реальності у фізичній терапії військових із нейропатією ліктьового нерва –інноваційну технологію, що поєднує медицину та VR і відкриває нові можливості для реабілітації. Наукова керівниця – Валентина Черній.

Міжнародний науково-технологічний ярмарок Mostratec щороку збирає молодих науковців з усього світу, надаючи їм можливість представити свої інноваційні ідеї й технологічні способи розв’язання актуальних глобальних проблем. Подія, яка зародилась у 1977 році як локальний шкільний ярмарок, перетворилася на глобальну платформу, де тисячі школярів і студентів презентують свої відкриття, а бізнес, науковці й освітяни шукають нові ідеї для розвитку технологій.