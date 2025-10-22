Хлопець зробив анімоване відео про життя Василя Стуса, використовуючи деталі Lego

Львівський школяр Олесь Ворона створив короткометражний анімований англомовний мультик про українського поета Василя Стуса. Усі персонажі, тюремна камера та інші декорації створені із деталей Lego, на створення відео львів’янин витратив чотири місяці, зробивши понад 4000 кадрів. Першим про це повідомило медіа «ШоТам».

«Радянський Союз робив усе, щоб зламати Стуса, але він не здався. Він мав кохану дружину, сина, батьків (їх він мав четверо, як любив казати). Але він був українцем – українцем, який хотів творити про Україну і для України. Це було заборонено. Радянський Союз розстріляв понад 100 тисяч людей у Биківні. Гори трупів гнили в тому лісі роками, і ніхто не знав про цей злочин. Українську творчу інтелігенцію постійно переслідували й убивали», – розповів автор відео Олесь Ворона.

Школяр розповідає, що зараз світ потребує сміливих і добрих людей, таких, яким був Василь Стус та інші представники знищеної української інтелігенції. Анімований мультик є англомовним, щоб більше людей могли дізнатись про українського поета.

14-річний хлопець зробив анімоване відео про життя Василя Стуса, використовуючи деталі Lego. Глядачі можуть побачити історію знайомства поета із дружиною Валею, почути фрагменти його листів до дружини, побачити поета під арештом у тюремній камері.

Наприкінці фільму за допомогою титрів Олесь доносить сенс своєї роботи. Василь Стус був поетом, правозахисником, чоловіком та батьком, який любив свого сина. Радянський Союз зробив усе, аби його зламати – позбавив роботи, помістив в одиночну камеру, розлучив із рідними. Та Стус не здався. І просто зараз у російському полоні так само катують та намагаються зламати інших українців.