Найбільше заяв абітурієнти подали на економічні спеціальності

Прийом заяв вступників до закладів вищої освіти України завершився. Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, на які спеціальності абітурієнти подали найбільше заяв.

Всього подали понад 1 млн 138 тис. заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це більше ніж торік.

Топ спеціальностей, на які подали найбільше заяв:

Менеджмент. Психологія. Філологія. Маркетинг. Економіка. Комп’ютерні науки. Право. Середня освіта. Інженерія. Фінанси.

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Натомість, за словами Сергія Бабака, критично важливі для відбудови країни інженерні та природничі спеціальності мають значно нижчий попит: біологія – 2 тисячі заяв, хімія – майже 900, фізика – 600, математика – трохи більше тисячі.

Середній бал по країні становить 145, а найвищі показники мають Харківщина (153,2), Сумщина (150) і Київ (148,4).