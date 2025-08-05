Менеджмент чи психологія: які спеціальності найпопулярніші серед вступників у 2025 році
Всього подали понад 1 млн 138 тис. заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат
Прийом заяв вступників до закладів вищої освіти України завершився. Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, на які спеціальності абітурієнти подали найбільше заяв.
Всього подали понад 1 млн 138 тис. заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це більше ніж торік.
Топ спеціальностей, на які подали найбільше заяв:
- Менеджмент.
- Психологія.
- Філологія.
- Маркетинг.
- Економіка.
- Комп’ютерні науки.
- Право.
- Середня освіта.
- Інженерія.
- Фінанси.
Інфографіка Forbes з десятьма найпопулярнішими у 2025 спеціальностями і порівнянням зі статистикою 2024 року
Натомість, за словами Сергія Бабака, критично важливі для відбудови країни інженерні та природничі спеціальності мають значно нижчий попит: біологія – 2 тисячі заяв, хімія – майже 900, фізика – 600, математика – трохи більше тисячі.
Середній бал по країні становить 145, а найвищі показники мають Харківщина (153,2), Сумщина (150) і Київ (148,4).