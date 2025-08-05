Навчання у дистанційному коледжі є гарним варіантом для випускників 9 і 11 класів

В Україні саме триває вступна кампанія 2025. Абітурієнти подають заяви до закладів освіти. Окрім університетів, популярними є також коледжі. Професійна освіта має багато переваг. Зокрема, вступників приваблює менший термін навчання та актуальні на ринку праці професії. Як відбувається вступ до коледжу у 2025 році, розповідає 24 Канал.

Реєстрація в електронному кабінеті вступника

Вступники до коледжів мають пройти співбесіди, конкурс на творчі чи фізичні здібності, а також подати мотиваційні листи. Замість співбесіди абітурієнт може надати результати НМТ за 2022-2025 роки.

Кожен вступник має право подати до 15 заяв на різні спеціальності: 5 – на бюджет та 10 – на контракт. Свої заяви вступники реєструють через особисті електронні кабінети на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Документ про попередню освіту необхідно внести до реєстрації першої заяви на відповідній основі вступу.

Для подання заяви треба заповнити електронну форму онлайн. Її розгляне приймальна комісія закладу освіти. Терміни вступу для випускників 9 та 11 класів різні.

Які документи потрібно подати

До паперової заяви вступник має додати:

копію документа, що посвідчує особу, та документи, що підтверджують громадянство;

копію військово-облікового документа;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень;

кольорову фотокартку розміром 3х4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1 мегабайту).

Як обрати спеціальність і заклад освіти

Наступний крок – обрати правильний заклад освіти. Коледж має не лише надати якісні освітні матеріали та можливість розвитку, але й гарантувати безпеку під час навчання. Добрим варіантом є можливість навчатися дистанційно. Це особливо зручно для тих, хто перебуває за кордоном або планує переїжджати.

Для тих, хто ще обирає чи сумнівається, дистанційний коледж «Оптіма» надає демодоступ для ознайомлення з освітніми програмами закладу освіти.

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