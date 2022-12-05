Емблема дивізії повторює геральдику Галицько-Волинського князівства

Верховний Суд України виніс остаточне рішення щодо емблеми дивізії «Галичина». Суд визнав герб із зображенням золотого лева на синьому тлі таким, що не належить до нацистської символіки. Про це 5 грудня повідомила «Новинарня» із посиланням на адвоката В’ячеслава Якубенка, який представляв інтереси Українського інституту національної пам’яті в суді.

«Верховний Суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще п’ять років тому представниками "русского міра". Залишено в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою було підтверджено право Українського інституту національної пам’яті стверджувати, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської, тобто не є забороненою в Україні», – повідомив Якубенко у Facebook.

В’ячеслав Якубенко зазначив, що судова тяганина щодо символіки дивізії «Галичина» триває роками. Він нагадав, що 2017 року журналіст видання Страна.ua звернувся до Інституту національної пам’яті за роз’ясненням: чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під заборону за законом №317 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Тодішній голова УІНП Володимир В’ятрович відповів, що у переліку того, що саме вважається нацистською символікою, наведеному у законі, символіки «Галичини» немає, тож вона не є нацистською і не заборонена в Україні.

«Далі вже занепокоєна громадянка звернулася до легендарного окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії. Позов тоді був частково задоволений», – нагадав адвокат.

Постанова Верховного Суду України у справі №826/11325/17 є остаточною і оскарженню не підлягає.

На емблемі дивізії «Галичина» зображений золотий лев із трьома коронами на синьому щиті. Це поширений геральдичний символ, популярний у різних країнах. Такий лев був на гербі Галицько-Волинського князівства та ЗУНР.

Нагадаємо, дивізія СС «Галичина» – підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках. До вступу в дивізію галичан підштовхували дії більшовиків, їхні антиукраїнські репресії. Також це була можливість отримати добрий вишкіл, який міг знадобитися для майбутньої армії відновленої Української держави. Більшість солдатів дивізії позиціонували себе передусім як борці за вільну Україну, що протистоять більшовикам, і не вважали себе ставлениками Гітлера.