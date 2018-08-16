Вул. Студинського у Львові ремонтуватимуть до кінця року

Із 17 серпня рух вулицею перекриють для транспорту

СуспільствоОльга Гринько, 16 серпня3260

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Вул. Студинського у Львові ремонтуватимуть до кінця року
фото умовне
Рух транспорту на вул. Студинського перекриють до кінця року

У п’ятницю, 17 серпня, розпочинають капітальний ремонт вул. Студинського, що у Шевченківському районі Львова. Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від 17 серпня до 31 грудня буде перекрито рух транспорту на вул. К. Студинського.

«У зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту вул. К. Студинського, завтра, 17 серпня, від 9:00 і до 20:00, 31 грудня, буде перекрито рух транспортних засобів на цій вулиці. Роботи проводить Шевченківська РА», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Об’їзд дороги буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Схема об'їзду (натисніть на зображенні для збільшення)

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