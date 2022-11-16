Ремонт вул. Пилипа Орлика тривав з 2020 року

У середу, 16 листопада, у Львові для проїзду транспорту повністю відкрили вул. Пилипа Орлика, де розташована міська дитяча лікарня. Капітальний ремонт дороги тривав близько двох років.

«Сьогодні відкрили вулицю Пилипа Орлика для проїзду авто. Тепер дорога стала ширшою, є велодоріжки та нове освітлення. Також тут замінили колектор та водопровід. Ми передбачили на вулиці паркомісця для мешканців, адже це важливе сполучення з нашою дитячою лікарнею», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Мер зазначив, що ремонтні роботи у Львові продовжуються, попри ракетні обстріли ворога.

Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Пилипа Орлика розпочали у 2020 році та проводили в кілька етапів. Вартість робіт становить 74,8 млн грн. Реконструкцію дороги здійснювала турецька компанія «Онур».