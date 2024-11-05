У четвер, 14 листопада, в українських кінотеатрах вийде пригодницька сімейна анімація «Королівство Кенсуке». Мультфільм брав участь у міжнародних кінофестивалях у Нью-Йорку, головного анімаційного фестивалю світу в Аннесі, був призером Британської анімаційної премії, а також став фільмом-відкриття Чілдрен Кінофесту 2024.



Це історія про хлопчика, якого сім’я бере з собою в навколосвітню подорож. Коли починається шторм, Майкла та його улюблену собаку Стеллу виносить за борт. Разом вони потрапляють на віддалений острів у Тихому океані, де намагаються пристосуватися до самостійного життя. Але незабаром хлопчик розуміє, що на острові є хтось, хто стежить за ним і допомагає йому залишитися в живих.

Фільм є екранізацією однойменної книги Майкла Морпурго, англійського письменника, найбільш знаного завдяки дитячим романам. Зокрема його книгу «Бойовий кінь» у 2011 році екранізував Стівен Спілберг.

До войс-касту анімаційного фільму долучилися Кілліан Мерфі, Саллі Гоккінс, Раффі Кесседі, Аарон МакГрегор, Кен Ватанабе та інші. Стрічка є анімацією від продюсерів «Артиста» та анімацій «Пісня моря» та «Вовча варта». Над звуком у фільмі працювала Паула Борам («Пляж», серіал «Пінгвін»).