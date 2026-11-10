За поширення пропаганди порушнику призначили 5,5 років увʼязнення

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, який із виправної колонії адміністрував проросійську фейсбук-спільноту та виправдовував збройну агресію РФ. За скоєне йому призначили 5,5 років ув’язнення. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, 45-річний чоловік відбував покарання у виправній колонії на Хмельниччині. За вказівкою російського куратора він адміністрував групу у фейсбуці, де поширював дописи на підтримку Росії. Для цього використовував власний планшет та доступ до інтернету безпосередньо в колонії.

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У публікаціях ув’язнений виправдовував збройну агресію Росії, поширював кремлівські наративи, називав російських військових визволителями та підтримував окупацію частини східних областей України.

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Крім того, за даними правоохоронців, чоловік закликав українських військовослужбовців скласти зброю, виступити проти командування та захопити державну владу.

Проведені за ініціативи СБУ експертизи підтвердили інформаційно-підривну діяльність ув’язненого в інтересах Росії.

Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або захоплення державної влади) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії Росії проти України та глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. За ці злочини чоловікові призначили 5,5 років позбавлення волі.