11 та 12 лютого о 19:00 найбільша європейська криптовалютна біржа WhiteBIT проводить серію інста-квартирників, де українські зірки та лідери індустрії допоможуть розібратись у крипті. Відбудуться вони у рамках проекту «U set the Level».

Інста-квартирники пройдуть у форматі прямих ефірів. Марафон відбуватиметься на офіційній Інстаграм- сторінці біржі. Тут кожен зможе розібратись у цифрових активах, блокчейні та отримати подарунки за креатив. І, звичайно, повеселитися разом із гостями ефіру.

Хто стане учасником інста-квартирника WhiteBIT

Долучитись до інст-квартирника може кожен. Серед гостей випусків будуть топові українські селебріті: Jerry Heil, Даша Астаф'єва, Микита Добринін, Олексій Дурнєв і Володимир Остапчук як ведучий. А також лідери криптоіндустрії: CEO WhiteBIT Володимир Носов та CEO медіа Incrypted Іван Павловський.

«Під час війни більшість українців залишилися на життєвому розпутті, не знають, куди рухатися, як розвиватися, чим займатися. WhiteBIT хоче надихнути як криптоком’юніті, так і всіх українців. У центрі ідеї проєкту знаходиться людина, що обирає у своєму житті самостійно: рівень, стиль, ціль, ритм, мелодію. Саме тому компанія запросила тих, хто своїми діями та здобутками надихає та демонструє, що правила можна змінювати», – кажуть організатори.

Чи буде в Дурнєва власний NFT? Як звучатиме нова пісня Jerry Heil та чи потрібно перекладати всі свої збереження в біткойн? Усе це й багато іншого розкажуть у новому форматі. А ще впродовж прямого ефіру розігруватимуть подарунки від WhiteBIT.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – найбільша європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. За 2022 рік вона запустила велику кількість масштабних міжнародних проєктів, розширюючи криптоспільноту в усьому світі. Серед них – колаборація з Мінцифрою, Національною збірною України з футболу. А також власний токен – WhiteBIT Token, який дає змогу своїм власникам користуватися зниженими торговими комісіями та отримувати переваги за використання послуг біржі.

Основна команда – українці, більшість із міста Харкова. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів та 6 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад 2,5 млрд. доларів.