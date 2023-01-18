Jerry Heil стане зірковою гостею на криптоквартирнику

WhiteBIT запускає серію криптоквартирників, де всі бажаючі зможуть послухати лідерів України з різних індустрій у прямому ефірі. Зокрема, зарощеними гостями стануть трендсетери, ті, хто змінюють державу, трансформують ринок та задають рівень у бізнесі, волонтерстві, фінансах, шоу-бізнесі, музиці та медіа. Таким чином WhiteBIT прагне надихнути як криптоком'юніті, так і всіх українців.

Яким буде перший криптоквартирник

У центрі ідеї проекту – людина, яка все обирає у своєму житті самостійно: рівень, стиль, ціль, ритм, мелодію. Саме тому компанія запросила тих, хто своїми діями та здобутками надихає та демонструє, що правила можна змінювати.

Виступи пройдуть у форматі прямих ефірів. Перший криптоквартирник «U set the Level» пройде 11 та 12 лютого на сторінці whitebit_ua в Instagram, тому всі зможуть стежити за подією онлайн.

Однією з перших спікерок проекту стане Jerry Heil, яка на криптоквартирнику презентує новий трек. Інших зіркових гостей та модераторів компанія розкриватиме поступово впродовж місяця на сторінці WhiteBIT. Для перегляду потрібно лише бути підписником криптобіржі в Instagram та чекати на новину з анонсом.

Надалі щомісяця планують проводити марафон прямих ефірів із зірковими гостями та криптоекспертами. Завдяки такому формату глядачі не просто послухають зірок, але й дізнаються про взаємодію блокчейну та новітніх технологій з іншими сферами бізнесу, а також матимуть можливість задати питання експертам та виграти подарунки.

Головне про WhiteBIT

Це найбільша європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, більше як 270 активів та 6 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів на WhiteBIT становить понад 2,5 млрд. доларів.