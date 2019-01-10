Авіакомпанія Wizz Air оголосила про одноденний розпродаж квитків із 20% знижкою

Розпродаж триватиме 10 січня до кінця дня

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 13:078160

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Авіакомпанія Wizz Air оголосила про одноденний розпродаж квитків із 20% знижкою
фото ілюстративне
Wizz Air запропонувала знижки на авіаквитки

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про знижки 20% на усі рейси за усіма маршрутами при бронюванні авіаквитків 10 січня 2019 року.

Як йдеться у дописі на офіційні сторінці авіакомпанії у Facebook, акція триватиме 10 січня з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом (CET) (-1 година порівняно з Києвом).

Водночас подорожі за акційними квитками мають завершитися до 31 березня 2019 року.

Знижки будуть доступними лише для бронювання через веб-сайт wizzair.com або мобільний додаток WIZZ.

Наразі лоукостер Wizz Air наразі виконує рейси з трьох українських міст – Києва, Харкова та Львова – до цілої низки європейських країн.

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