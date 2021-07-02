Компанія WOG, яка володіє однойменною мережею автозаправних станцій і закладами громадського харчування WOG CAFE, забезпечуватиме напоями та харчами пасажирів швидкісних поїздів в Грузії.

Як повідомив ЦТС з посиланням на прес-службу компанії, WOG 15 червня виграла конкурс «Грузинської залізниці» на надання кейтерінгових послуг у потягах.

У грузинських поїздах встановлені торгові автомати, в який пасажири можуть придбати воду, солодкі і газовані напої, а також снеки та кондитерські вироби. Саме їх обслуговуватиме українська компанія.

WOG надаватиме послуги у семи поїздах, що курсують на трьох напрямках: Тбілісі-Батумі-Тбілісі, Тбілісі-Поті-Тбілісі і Тбілісі-Зугдіді-Тбілісі.

В Україні WOG CAFE працює в 14 поїздах «Інтерсіті» і «Інтерсіті+» від «Укрзалізниці».

Нагадаємо, засновниками мережі WOG є Ігор Єремєєв (нині покійний) і Сергій Лагур. Гуртову торгівлю паливом вони почали наприкінці 90-х років, а першу заправну станцію відкрили 2000 року в селищі Цумань на Волині.

Нині мережа має понад 400 АЗС і входить до трійки найбільших в країні. Групі компаній також належать 20 нафтобаз, 245 WOG MARKET, 386 WOG CAFE, послугами яких щодня користується понад 150 тис. клієнтів. Товарообіг становить близько 1,4 млрд доларів на рік.

Акціонерами WOG є Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремєєва і Роман Єремєєв, які успадкували частку батька, який загинув 2015 року.