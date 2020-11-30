До проекту залучать каліфорнійських черв’яків. Партнер – виробник біодобрив з Луцька компанія «Пастернак».

Компанія WOG, яка теж розпочала свою історію з Луцька, запускає наступний проект на базі власної ЕКО-платформи «До природи з добром»: переробку кавової гущі на сучасне органічне добриво – біогумус.

Партнером цієї ініціативи від Wog стала луцька компанія «Пастернак», що з 2017 року виробляє біодобрива на власній базі. Тепер вся кавова гуща, яка залишиться від приготування кави на п’яти АЗК в Луцьку, буде спрямовуватися на підприємство «Пастернак».

«В Україні наразі існує велика проблема з утилізацією органічних відходів – їх заборонено вивозити на смітники, але цією забороною нехтують майже усюди. Ані держава, ані місцеве самоврядування не можуть запропонувати дієвого способу утилізації органіки, при тому, що екологічна ситуація всієї країни щодня стає дедалі важчою. Саме тому ми запустили проект з утилізації кавової гущі. Наразі для переробки на біогумус ми збираємо відпрацьовану кавову гущу на п’яти АЗК у Луцьку. Згодом плануємо географічно розширити цей проект», – говорить куратор ЕКО-платформи Wog та директорка з комунікацій Олена Осипчук.

Одним з ефективних рішень застосування відпрацьованої кавової гущі є його переробка на біогумус з використанням Каліфорнійських черв’яків. Вони переробляють зіпсовані овочі та фрукти, залишки готової їжі, скошену траву та опале листя, картон, паперовий посуд і ще багато іншого – всі ті відходи, що при неправильній утилізації створюють екологічну катастрофу. Для харчування Каліфорнійського черв’яка в основну суміш додають до 10% кавової гущі. За рік усього 2000 черв’яків переробляють в середньому 1 тонну відходів, в результаті чого утворюється 500 л біогумусу.

«На жаль, сьогодні фермери найчастіше використовують мінеральні добрива та підживки, що негативно впливають на здоров’я людини та руйнують родючість грунту. Проте, коли кількість органічних добрив – у тому числі й біогумусу, – на ринку добрив зросте, ціна його зрівняється з ціною мінеральних добрив. Що, в свою чергу, призведе до його популяризації, в результаті чого овочі, фрукти та ягоди стануть дійсно екологічно чистими продуктами, а земля збереже свою родючість», – коментує важливість цієї ініціативи директор компанії «Пастернак» Сергій Рижков.

Біогумус – це висококонцентроване біодобриво, яке містить в своєму складі унікальний комплекс ґрунтових мікроорганізмів, вітаміни та біологічно активні ферменти, які стимулюють ріст і розвиток рослин. Його використовують для підживлення квітів, фруктових дерев, овочів і газонів, збільшуючи урожайність сільгоспземель на 30-40%.

Нагадаємо, раніше Wog в рамках ЕКО-платформи «До природи з добром» запустив два проекти. Спільно з українською ЕКО-компанією Blue Ocean Solutions розпочата переробка кавової гущі на ЕКО-підстаканники, а також мережа відмовилася від використання пластикових соломинок для напоїв – компанія пропонує їх екологічний аналог. Крім того, на 34 столичних АЗК Wog встановлено баки для роздільного збору побутових відходів. Це перший етап проектів. В планах компанії – розширення географії проектів на заправках по всій країні.

Довідка:

Мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 500 об'єктів у всіх областях України. WOG є найбільшою українською монобрендовою мережею АЗС на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва, і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE і WOG MARKET. Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремеєва і Роман Єремеєв.

ТзОВ «Пастернак» – працює у місті Луцьк з 2017 року. Основним напрямком діяльності компанії є переробка органічних відходів та виготовлення органічного добрива – біогумусу.