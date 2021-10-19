Попередній варіант ескізу автомобіля від Xiaomi

Компанія Xiaomi готується випустити автомобілі власного виробництва в першій половині 2024 року. Про це 19 жовтня повідомила агенція Reuters.

Заяву було зроблено на заході для інвесторів і пізніше підтверджено самою компанією. Акції Xiaomi підскочили на 5,4%, що є найбільшим денним зростанням з травня. Компанія вже збільшила набір персоналу для свого автомобільного підрозділу. Водночас в Xiaomi не уточнюють, чи буде компанія виробляти електрокари самостійно або в партнерстві з існуючими автовиробниками.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь в своєму виступі перед акціонерами зазначив, що новий підрозділ розвивається стрімкими темпами, перший завод компанії буде розташований в Пекіні, а початкові інвестиції в автомобільний підрозділ склали близько 1,54 млрд доларів. Протягом наступних 10 років буде додатково вкладено приблизно стільки ж.

У перші ж три роки з початку випуску першої серійної моделі планується реалізувати близько 900 тис. автомобілів. Проект авто з назвою Micar було розпочато ще в 2018 році. Відомо, що електромобіль буде орієнтований на середній клас споживачів. Вартість машини складе в діапазоні від 100 тис. до 300 тис. юанів (20-25 тис. доларів). Також в компанії вирішили, що в першу чергу випустять седан або позашляховик. Автомобіль буде випущений саме під брендом Xiaomi і отримає оновлений логотип.

Технічних характеристик майбутнього електрокара Xiaomi не розкриває.