Кадр з фільму «Я, "Побєда" і Берлін»

Прокат фільму «Я, "Побєда" і Берлін» за однойменною книгою Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) стартує в кінотеатрах України з 21 березня 2024 року.

Українська пригодницька комедія мала вийти в прокат ще навесні 2022 року, проте дату релізу було перенесено.

Творці фільму обіцяють, що він занурить глядача в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику та романтичні сподівання. Спеціально для фільму 16 пісень «Скрябіна» переспівали найвідоміші українські виконавці. Релізи деяких треків відбулися на музичних майданчиках раніше, прем'єру інших заплановано найближчим часом. У фільмі співатимуть, зокрема:

Джамала – «Хай буде так, як хочеш ти»

Monatik – «Старі фотографії»

Без обмежень – «Мовчати»

Alina Pash – «Чекаю ночі»

Dzidzio – «То моє море»

Антитіла – «Чорнобиль форева»

Adam – «Говорили і курили»

За сюжетом, звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Там він хоче обміняти у відомого колекціонера цю раритетну автівку на омріяний «Мерседес». Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть.

Фільмування стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину у 2020 році, зокрема у Львові.

«Цей фільм ми створювали з безмежною любовʼю та глибокою повагою. І попри всі перешкоди, нарешті частинка наших сердець знайшла шлях до глядача. Ми – мрійники, не менш віддані та натхненні, ніж наш Кузьма, і наше бажання – щоб якомога більше людей дивилось якісне українське кіно. Наша перемога ще попереду, але зараз, за допомогою "Побєди", ми хочемо подарувати вам мить радості й світла», – розповіла режисерка фільму Ольга Ряшина («Секс і нічого особистого»).

Головну роль у фільмі виконав укранський актор Іван Бліндар, якого глядач міг бачити у фільмах «Коли падають дерева», «Сквот32» та «Шлях мерця», а також кліпі гурту Latexfauna на пісню Surfer.