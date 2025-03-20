«Я рахую» чи «я вважаю»: як правильно говорити та писати українською
Під час якоїсь суперечки та виступу на телебаченні можна почути, що людина щось «рахує». Однак йдеться не про математичне рівняння чи предмети, які людина здатна порахувати, а про думку, яку вона висловлює.
Як правильно висловлювати свою думку, говорячи «я вважаю» чи «я рахую»? Українською мовою краще говорити «я вважаю», оскільки рахувати – це про підрахунок чогось, синонімом є слово «лічити».
Правильні приклади вживання:
«Я вважаю, що весна цьогоріч занадто холодна».
«Я вважаю, що Олег не правий у цій суперечці»
«Я рахую персики на столі, але не бачу слив».
«Я рахую кожен автобус, поки чекаю на свій трамвай».
Раніше ми пояснювали, як правильно писати за новим правописом: «нажаль» чи «на жаль».