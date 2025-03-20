Під час якоїсь суперечки та виступу на телебаченні можна почути, що людина щось «рахує». Однак йдеться не про математичне рівняння чи предмети, які людина здатна порахувати, а про думку, яку вона висловлює.

Як правильно висловлювати свою думку, говорячи «я вважаю» чи «я рахую»? Українською мовою краще говорити «я вважаю», оскільки рахувати – це про підрахунок чогось, синонімом є слово «лічити».

Правильні приклади вживання:

«Я вважаю, що весна цьогоріч занадто холодна».

«Я вважаю, що Олег не правий у цій суперечці»

«Я рахую персики на столі, але не бачу слив».

«Я рахую кожен автобус, поки чекаю на свій трамвай».

Раніше ми пояснювали, як правильно писати за новим правописом: «нажаль» чи «на жаль».