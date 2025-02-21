Бананова шкірка – це чудове природне добриво, яке має всі необхідні елементи для росту рослин

Підготовка до нового дачного сезону починається з таких важливих процедур, як замочування насіння, знезараження ґрунту та підготовка необхідних ємностей для майбутньої розсади. І хоча багато хто вже займається цими справами, існують і інші корисні способи, які допоможуть покращити умови для росту рослин. Наприклад, органічне добриво, яке можна виготовити з бананових шкірок, стане відмінною підтримкою для ваших саджанців і розсади. Про три різні способи, як підживити розсаду, пише The lime.

Бананова шкірка – це чудове природне добриво, яке має всі необхідні елементи для росту рослин. Вона багата на калій, магній, фосфор, азот, кальцій і натрій, що робить її дуже ефективною для зміцнення здоров’я рослин. Окрім того, у шкірці недозрілих бананів містяться гормони росту, які стимулюють проростання насіння, покращують укорінення та активізують зростання молодих рослин.

Є кілька способів приготування добрива з бананових шкірок, і кожен з них має свої переваги.

Перший спосіб

Простий і ефективний метод – нарізати бананову шкірку дрібно і закопати її в ґрунт, під шар землі для розсади. Зверху засипте ґрунт і висівайте насіння або пікіруйте вже вирощену розсаду. Цей спосіб корисний тим, що шкірка містить природні стимулятори росту, що допомагає рослинам швидше зміцніти і розвиватися.

Другий спосіб

Для цього способу потрібно взяти 3-4 шкірки бананів, нарізати їх і залити окропом. Залиште настоюватися протягом 1-1,5 години. Потім злийте рідину і перелийте залишки в трилітрову банку, заливаючи теплою водою. Дайте суміші настоятися 4-5 днів у темному місці. Після проціджування розбавте настій водою у пропорціях 1:2 для кореневого підживлення і 1:10 для обробки листя. Нерозбавлений настій можна зберігати в холодильнику до місяця.

Третій спосіб

Наріжте шкірку на дрібні шматочки та висушіть її на батареї. Після цього подрібніть до стану порошку в ступці або кавомолці. Готовим порошком посипайте ґрунт під кожне стебло розсади, використовуючи 1 чайну ложку для кожного.