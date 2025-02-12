Гумінові препарати значно знижують ризик накопичення шкідливих речовин у рослинах

Багато дачників прагнуть виростити здорову розсаду та отримати багатий врожай, при цьому знизивши витрати на добрива. Одним із найбільш ефективних способів досягти цієї мети є використання гумінових добрив. Ці натуральні препарати, зокрема гумати натрію та калію, здатні значно поліпшити структуру ґрунту, підвищити його родючість та допомогти рослинам стійко протистояти хворобам і стресам. Як їх правильно використовувати для розсади, пише Ukr.Media.

Перший етап – передпосівна обробка

Використання гумінових добрив дає змогу оптимізувати процес вирощування рослин на різних етапах їхнього розвитку. Почати застосовувати гумати можна з передпосівної обробки насіння. Цей етап дозволяє підвищити стійкість насіння до захворювань і покращити його проростання. Для цього необхідно приготувати розчин гумату, дотримуючись дозування, та замочити насіння на вказаний час. Така обробка допомагає рослинам швидше проростати та зміцнюватися в перші дні після посіву.

Другий етап – підживлення

Коли з’являються перші сходи, можна перейти до другого етапу – підживлення гуміновими добривами. Це можна робити як за допомогою поливу, так і обприскування рослин. Полив проводять 3-4 рази на сезон, розчиняючи гумат у воді, що підвищує активність кореневої системи та підтримує здоровий ріст рослин. Обприскування також є важливим етапом – його варто проводити раз на 10-15 днів, щоб забезпечити оптимальне зростання та розвиток надземної частини. Це підвищує стійкість рослин до хвороб та стресів.

Третій етап – знезараження

Гумінові препарати мають також іншу важливу функцію – детоксикацію ґрунтів. Вони здатні зв'язувати шкідливі речовини, такі як важкі метали та залишки пестицидів, тим самим очищуючи землю та запобігаючи потраплянню токсинів у рослини. Для цього гумати додають до ґрунту навесні та восени, перед посадкою та під час підготовки до зимівлі. Це дозволяє значно знизити ризик накопичення шкідливих речовин у рослинах.