Станом на 12 липня, 59 компаній-учасниць енергетичного ринку України набули дефолтного статусу.

Як не натрапити до дефолтного постачальника електроенергії та отримувати стабільне постачання електроенергії – радять експерти енергопостачальної компанії «Львівенергозбут».

Статус дефолтного присвоюють постачальнику, коли він не спроможний придбати електроенергію для своїх клієнтів. Отже, відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, клієнти «дефолтного» електропостачальника опиняються у постачальника останньої надії – Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Користуватися електропостачанням від такого постачальника можна лише 90 днів. При цьому, ціна на електроенергію у постачальника останньої надії є найвищою на ринку електроенергії. А далі споживачеві все одно доведеться обрати «постійного» постачальника електроенергії.

«Проте під час війни як юридичним, так і побутовим споживачам, в яких постачальник набув статус дефолтного, гарантовано право на отримання електроенергії на умовах універсальної послуги. Постачання електричної енергії таким постачальником здійснюється протягом всього періоду дії воєнного стану та 30 днів після його закінчення», – пояснюють в «Львівенергозбут».

На території Львівської області єдиним постачальником, який здійснює постачання електроенергії на умовах універсальної послуги, є енергопостачальна компанія «Львівенергозбут». Усі складові ціни на універсальну послугу від «Львівенергозбут» регулюються незалежним державним колегіальним органом – НКРЕКП.

«Краще не зволікати із вибором та завчасно обрати надійного постачальника електроенергії. Усім споживачам електроенергії – як вільної ціни, так і універсальної послуги – потрібно обирати постачальника правильно: при виборі передовсім зважати на такі ознаки стабільної діяльності підприємства, як фінансові гарантії, обсяги закупівлі і продажу купованої електроенергії, вчасні розрахунки з учасниками ринку тощо», – радять у «Львівенергозбут».

Енергетики пояснюють, що компанія «Львівенергозбут» вчасно розраховується з учасниками ринку, тому статус дефолту їй не загрожує. Зі свого боку, закликають усіх споживачів вчасно розраховуватись за спожиту електроенергію, адже вчасні оплати – це складова стабільної роботи енергосистеми України.

Довідка

Статус дефолтного присвоюється у випадку, якщо постачальник не може виконати свої обов’язки на ринку електроенергетики, а саме – не купує і не постачає споживачеві електроенергію. При набутті статусу дефолтного такий постачальник не може здійснювати постачання електроенергії споживачу.

Згідно із Правилами ринку електричної енергії, постачальник набуває статусу дефолтного після спливу двох робочих днів після надання йому переддефолтного статусу. Інформацію щодо учасників ринку, яким надано статус переддефолтний/дефолтний, можна перевірити на сайті оператора системи – НЕК «Укренерго».

Які ознаки того, що енергокомпанія перебуває у переддефолтному стані? Законодавчо передбачено набуття компанією статусу «Переддефолтний» при настанні принаймні однієї з таких подій або обставин: