У розсадній стадії, в умовах занадто високої вологості, фізаліс вражає чорна ніжка

Фізаліс – загалом дуже стійка рослина. Проте все ж варто дотримуватись певних правил догляду та вирощування фізаліса, щоб шкідники і збудники хвороб не могли пошкодити його.

Руйнівна мозаїка

Таке захворювання, як мозаїка, іноді вражає і стійкий фізаліс, передусім жертвою стають ослаблені квіти, пише «Флористікс». Симптоми захворювання: листя набуває плямистого контрастного забарвлення з темно-зелених і світло-зелених ділянок. У результаті захворювання урожай плодів може знизитися наполовину. Лікування від вірусу мозаїки не існує, тому необхідно негайно знищувати хворі рослини, доки хвороба не поширилася по всій ділянці. Місце, де росли хворі фізаліси, слід пролити міцним розчином марганцівки.

Чорна ніжка

У розсадній стадії, в умовах занадто високої вологості, фізаліс вражає чорна ніжка, в результаті чого сіянці чорніють біля основи стебла і гинуть. Уникнути захворювання можна, суворо дотримуючись правил догляду за розсадою: розпушуючи ґрунт, своєчасно проріджуючи сходи, рясно, але не часто поливаючи розсаду в ранковий час.

Фітоспороз

Фітоспороз особливо небезпечний у вологу погоду в період дозрівання врожаю. На плодах з'являються коричневі підшкірні плями, які роблять ягоди непридатними для їжі. Боротися з фітоспорозом можна обприскуванням фізаліса однопроцентним розчином бордоської рідини, і робити це потрібно завчасно, ще до появи на кущах зав'язі.

Капустянки і дротяники

Із комах шкоди фізалісові можуть завдати капустянки, що підгризають коріння розсади, і дротяники. Із капустянкою можна боротися, висаджуючи розсаду в кільці із пластику: у пластикових дволітрових пляшок відрізають вузьку горлову частину і зрізають дно, потім розрізають те, що залишилося, на дві частини (кільця); в ямку для сіянця фізаліса поміщають пластикове кільце, в центр якого висаджують розсаду. Після закопування сіянця кільце має підніматися над поверхнею ділянки приблизно на 5 см. Таким способом ви захистите коріння молодої рослини від нападу капустянок.

З дротяником борються за допомогою приманок: викопують по ділянці кілька ямок, заповнюють їх напівперепрілою травою або сіном і накривають дошками. Через день-два перевірте приманку, і ви побачите, що в неї в пошуках тепла і їжі перебралося чимало личинок лускуна – дротяників. Зберіть вміст приманки і спаліть на вогнищі разом зі шкідниками. Добрі результати боротьби із дротяниками дає осіння оранка або глибоке перекопування ділянки – взимку личинки, опинившись на поверхні, гинуть від холоду.