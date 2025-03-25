Весна – час активного росту рослини

Магнолія здатна прикрасити будь-який сад своїми розкішними квітами. Однак, щоб забезпечити її здоров'я та гарний вигляд, потрібно враховувати кілька важливих моментів при догляді навесні. Весна – час активного росту рослини, і правильний догляд допоможе магнолії набути сили після зими та продовжити своє цвітіння, пише Moy sad.

Приберіть мульчу і накриття

Першим кроком після того, як температура стабільно підніметься вище нуля, потрібно прибрати всі укриття, які захищали рослину від морозів. Залишки мульчі навколо стовбура також слід акуратно зняти, щоб забезпечити кореням доступ повітря. Важливо зробити це до початку активного росту, щоб не пошкодити кореневу систему.

Обрізка

Наступний етап – обрізка. У весняний період варто видалити всі сухі або пошкоджені гілки. Це не лише поліпшить зовнішній вигляд рослини, а й дозволить зберегти її енергію для здорового росту. Обрізку варто проводити акуратно, щоб не пошкодити основні гілки та структуру крони.

Підживлення

Ще однією важливою частиною догляду є підживлення. Магнолія потребує регулярного внесення органічних добрив, щоб мати достатньо поживних речовин для активного розвитку. Це можна зробити навесні, коли рослина починає прокидатися після зимового спокою. Використовуйте компост або добре перепрілий гній для цього, оскільки такі добрива не тільки живлять, а й збагачують ґрунт корисними мікроорганізмами.

Полив

Полив – не менш важливий аспект догляду за магнолією. Вона любить вологу, але не терпить застою води. Навесні рослина потребує достатньої кількості води для росту, але важливо забезпечити гарний дренаж. Перевірте, щоб навколо магнолії не накопичувалась вода після дощів або поливу.

Захист від морозів

Завершальним етапом є захист від можливих холодів. Хоча весна вже в розпалі, раптові похолодання можуть завдати шкоди молодим пагонам. Якщо погода обіцяє мороз, укрийте рослину легкими нетканими матеріалами або агроволокном. Це захистить її від низьких температур і не дозволить пошкодити квіткові бруньки.