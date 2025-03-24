Висаджуйте волошки на сонячних ділянках саду

Попелиця на плодових деревах може стати справжнім випробуванням для садівників, але є простий і природний спосіб позбутися цього шкідника. Все, що вам потрібно, – це правильний «помічник», який не тільки відлякає попелицю, але й поліпшить екологічну ситуацію в саду. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Якщо хочете зберегти свої дерева здоровими і вільними від попелиці до кінця сезону, обирайте правильних союзників серед комах, – сонечка. Ці маленькі червоні комахи відомі своєю здатністю регулювати кількість шкідників у саду, і першочергово – вони знищують попелицю.

Як привабити сонечок на вашу ділянку

Щоб збільшити кількість сонечок на вашій ділянці, потрібно створити для них сприятливі умови. Найефективніший спосіб – це посадити рослини, які приваблюють цих комах.

Одним з найкращих варіантів є волошки. Вони стали популярними серед садівників завдяки своїй здатності приваблювати сонечок. Висаджуйте волошки на сонячних ділянках саду (хоч вони також добре ростуть у частковому затінку). Якщо на вашій ділянці є дерев’яні стовбури або рослини, на які часто нападає попелиця, посадіть волошки прямо біля них.

Окрім волошок, на ділянці можна висадити космею. Також не забудьте про трав’янисті рослини, такі як петрушка, кріп, м’ята та кінза. Вони не лише прикрасять сад, але допоможуть посилити ефективність боротьби зі шкідниками завдяки своїм ароматичним властивостям.

Хоча ці рослини можуть значно допомогти у боротьбі з попелицями, важливо пам'ятати, що застосування інсектицидів на ділянці може відлякати сонечок. Такі засоби знищують не тільки шкідників, але й корисних комах, тому намагайтесь використовувати їх обережно та лише за необхідності.