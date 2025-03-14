Одна ця рослина допоможе захистити сад від попелиці: безкоштовно і безпечно
Одним із природних інсектицидів є полин запашний
У кожному саду чи городі можна зустріти рослини, які страждають від нападу попелиці, кліщів та гусениць. Боротьба хімічними засобами не завжди безпечна для довкілля та здоров'я людини. Однак існують натуральні альтернативи, які не поступаються за ефективністю. Детальніше про це пише ProstoWay.
Одним із таких природних інсектицидів є полин запашний. Ця рослина широко поширена в Україні та росте на полях, лісах, дачних ділянках.
Як приготувати та використати настій з полину:
- збір сировини: зберіть кілька гілочок полину запашного;
- підготовка настою: залийте гілочки 1 літром гарячої води та настоюйте протягом 24 годин;
- проціджування та розведення: процідіть настій і додайте ще 1 літр чистої води;
- обприскування: обприскуйте рослини отриманим розчином у ранкові або вечірні години, коли погода суха та прохолодна;
- частота обробки: повторюйте обприскування кожні 7-10 днів для досягнення кращого результату.
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