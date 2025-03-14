Одним із природних інсектицидів є полин запашний

У кожному саду чи городі можна зустріти рослини, які страждають від нападу попелиці, кліщів та гусениць. Боротьба хімічними засобами не завжди безпечна для довкілля та здоров'я людини. Однак існують натуральні альтернативи, які не поступаються за ефективністю. Детальніше про це пише ProstoWay.

Одним із таких природних інсектицидів є полин запашний. Ця рослина широко поширена в Україні та росте на полях, лісах, дачних ділянках.

Як приготувати та використати настій з полину: