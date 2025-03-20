При застосуванні цих препаратів важливо дотримуватися інструкцій

Весна – час, коли пробуджуються не лише природа і рослини, але й шкідники, які можуть завдати шкоди вашому саду. Потрібно своєчасно провести обробку дерев, щоб забезпечити майбутній врожай. Agromarket пише про три основні етапи обробки рослин від всіх шкідників і найкращі препарати для цього.

Перша обробка: коли дерева ще в спокої

Першу обробку саду потрібно проводити в той момент, коли температура стабільно тримається на рівні +5 градусів. Це найкращий час для використання концентрованих розчинів препаратів, оскільки дерева ще знаходяться в стані спокою. Використання таких препаратів дозволяє знищити шкідників, які перезимували на корі дерев або під листовим опадом.

Необхідно обробляти не тільки самі дерева, але й землю під їх кроною. Це допоможе зменшити кількість шкідників, які можуть бути на грунті, а також боротися з грибковими спорами.

Друга обробка: коли набрякли бруньки

Наступну обробку саду проводять після того, як на деревах з'являються набряклі бруньки або формується «зелений конус». Це означає, що пора приступити до другого обприскування. Для цієї обробки використовують препарати з різним спектром дії – як від комах, так і від грибків.

У цей період важливо враховувати особливості кожної культури. Наприклад, смородина прокидається раніше за всі інші рослини, тому її обробляють першою. Завдяки комбінованим препаратам можна одночасно боротися з різними шкідниками та грибковими інфекціями.

Третя обробка: захист бутонів

Третя обробка проводиться, коли на деревах починають формуватися бутони. Це критичний момент, оскільки комахи-шкідники часто нападають на бутони, пошкоджуючи їх, що може призвести до падіння зав'язі. Також вони можуть переносити спори грибків і бактерії, що викликає захворювання. Для цієї обробки зазвичай використовують суміші інсектицидів та фунгіцидів.

Після завершення всіх весняних обробок настає період літніх та осінніх заходів захисту. Однак саме від ретельності та своєчасності весняних обробок залежить якість майбутнього врожаю.

Препарати для обробки саду

Для обробки дерев використовують різні препарати, які поділяються на два основних типи: фунгіциди (для боротьби з грибковими захворюваннями) та інсектициди (для боротьби з комахами).

Фунгіциди, що ефективно захищають від грибків:

«Хорус»;

«Залізний купорос»;

«Фундазол»;

«Скор»;

«Топаз»;

«Бордоська суміш»;

Інсектициди, що захищають від комах-шкідників:

«Прованто Профі»;

«Інспектор»;

«Актеллік»;

«Ампліго».

При застосуванні цих препаратів важливо дотримуватися інструкцій та не перевищувати рекомендовані дозування, щоб уникнути зворотного ефекту та не зашкодити рослинам.