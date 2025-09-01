Аби діти швидше адаптувалися до школи, потрібна допомога дорослих

На початку нового навчального року частина дітей часто відчуває тривогу, особливо ті, хто вперше іде до школи чи іде у нову школу через невідомість, незнайомих учителів, однокласників тощо. Ця тривога може маскуватися під дратівливість і дітям дуже у цей період потрібна допомога батьків, опікунів. Центр громадського здоровʼя (ЦГЗ) спільно з сімейною і дитячою психологинею Світланою Ройз розробив поради, які допоможуть дітям швидше адаптуватися до школи, влитися у колектив.

Що можуть зробити батьки, аби допомогти дитині швидше адаптуватися до школи?

Навчатися під час війни особливо складно. Дітям важливо чути від батьків щирі слова розуміння.

«Щоб допомогти пройти адаптацію до навчального року спокійніше, важливо бути терпеливими з дитиною. Не сваріть дітей за погані оцінки чи неохайний зошит — натомість розберіться, що саме викликає труднощі», – радять спеціалісти.

Намагайтеся не обговорювати при дитині свої страхи чи негативний досвід, пов’язаний зі школою, оскільки діти дуже чутливі до настрою дорослих.

Часто діти бояться, що забули матеріал із минулого навчального року, тому поясніть, що перші тижні вересня присвячені повторенню й у них буде час поступово все згадати.

В умовах війни багато дітей живуть в очікуванні невдач через постійний стрес. Батькам важливо створювати для дитини ситуації, де вона може відчути перемогу.

Хваліть дитину за докладені зусилля, а не тільки за результат. Робіть це не лише на початку навчального року, а й повсякчас.

Стежте за тим, щоб дитина вчасно лягала спати — ми не можемо передбачити, якими будуть ночі, але сам факт дотримання режиму та будь-яка можливість відпочинку додаватиме сил і відчуття стійкості. Також важливо, щоб дитина мала час на ігри та хобі.

Запитуйте, як минув день у школі.

Не забудьте, що ви — команда. Якщо дитині складно розв’язати задачу або зрозуміти завдання, сядьте разом і допоможіть розібратися.

Коли варто звертатися до психолога: ознаки стресу у дитини

Навіть якщо ви робите все правильно, дитина все одно може переживати стрес. Він може проявлятися такими ознаками:

тривожність — наприклад, з'явилися нові побоювання, як-от, страх темряви чи залишатися наодинці;

гіперпильність — дитина може перевіряти, чи все гаразд, постійно запитувати: «Ти не сердишся на мене?», бути гіперчутливою до звуків і будь-яких подразників тощо;

збудження — дитині важко всидіти на місці, вона швидко переключається з одного на інше, метушиться тощо;

зміни харчової поведінки — з’явилося переїдання, постійне бажання перекусити або навпаки втрата апетиту;

зниження настрою — дитина виглядає сумною, часто скаржиться на втому, швидко засмучується;

агресивність — почастішали конфлікти з однолітками або братами/сестрами, грубість у відповідь на зауваження, крик або образливі слова.

Якщо ви помітили, що такі симптоми не минають протягом місяця, варто звернутися по професійну допомогу до психолога, наприклад, шкільного.