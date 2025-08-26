Дозвольте дитині висловити свої почуття – вислухайте

Канікули закінчуються і уже з 1 вересня розпочнеться навчальний рік. Перехід від літніх канікул до шкільних буднів може стати справжнім викликом для дитини. Особливо непростим цей період є для першокласників і школярів, які після тривалого дистанційного навчання повертаються в клас. Центр громадського здоровʼя (ЦГЗ) у співавторстві зі сімейною та дитячою психологинею Світланою Ройз діляться порадами, які допоможуть дітям швидше адаптуватися до школи. Ось вісім нескладних, але важливих кроків.

1. Поступово повертайте дитину до режиму дня. Принаймні за тиждень до початку навчання почніть зсувати час підйому та відходу до сну на 10-15 хвилин щодня, наближаючи його до шкільного режиму. Так організму буде легше адаптуватися.

2. Спільно з дитиною облаштуйте навчальне місце і підготуйте речі до школи. Це допоможе їй відчути себе частиною процесу та налаштуватися на новий шкільний етап.

3. Пройдіть профілактичні медичні обстеження. Під впливом хронічного стресу через війну імунна система стає більш уразливою, а з вересня на школярів чекає різке збільшення навантаження, яке організм має витримати.

4. Допоможіть дитині згадати, що школа – це знайомий простір. Нагадайте про радісні моменти (зустрічі з друзями, цікаві уроки, нові враження).Якщо дитина іде до нової школи чи у перший клас, знайдіть час, щоб прогулятися з дитиною шкільною територією і по можливості організуйте попереднє знайомство з кимось із майбутніх однокласників чи вчителів – це допоможе зменшити страх невідомості.

5. Створіть символ підтримки. Можна зробити для дитини щось, що стане «якірцем»спокою на нагадування : «Я з тобою, де б ти не був/була». Це може бути браслет, значок, брелок, маленька м’яка іграшка. Або можна видрукувати спільне фото, щоб воно було у рюкзаку.

6. Дізнайтеся про нововведення у школі і розкажіть про них дитині. Поспілкуйтеся з сином чи донькою про те, що зміниться у школі, які можуть бути нові правила чи предмети. Запитайте, чого вона очікує чи побоюється. Дозвольте дитині висловити свої почуття – вислухайте.

7. Навчіть простих технік самопідтримки. Перед школою разом з дитиною вивчіть короткі вправи для заспокоєння: дихання з глибоким видихом, повільний рахунок від 1 до 10 тощо. Такі вправи допоможуть впоратися з хвилюванням. Водночас важливо не пропонувати вправи із заплющеними очима – для багатьох дітей заплющені очі означають втрату контролю.

8. Пройдіться разом з дитиною маршрутом до школи. Покажіть їй, де розташовані найближчі укриття, та обговоріть з нею способи зв’язку на випадок тривоги.