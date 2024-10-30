Підтримуйте регулярний полив до того, як температура значно знизиться

Хризантеми – це рід квіткових рослин з сімейства айстрових. Вони легко впізнавані зовні і завжди вирізняються серед інших видів. Часто їх називають королевами осіннього саду, хризантеми вимагають ретельної підготовки до зими. Здійснивши декілька простих кроків, садівники можуть забезпечити виживання цих рослин під час холодів з мінімальними втратами. Як допомогти хризантемам перезимувати, пише Нyser.

Полив

Підтримуйте регулярний полив до того, як температура значно знизиться. Регулюйте обсяг води в залежності від погоди, але не припиняйте полив занадто рано. Перед першими заморозками зробіть зволожуючий полив, додавши 5 літрів води на кожен кущ. Розрихліть землю довкола кущів, щоб зберегти вологу та уникнути її швидкого випаровування.

Профілактичне обрізання

Хризантеми мають густе листя, яке зазвичай зберігається на рослині впродовж усього осіннього сезону. Для захисту від заморозків, обрізайте кущі до висоти 15-20 см, коли починає холоднішати. Обов'язково використовуйте стерильні інструменти для обрізки, щоб уникнути ризику інфекцій та хвороб.

Підніміть і розпушіть грунт

Після обрізання рослин підійміть їхню основу, насипавши довкола пухкий ґрунт. Така ґрунтова подушка послужить ізоляцією, яка допоможе рослинам пережити перші заморозки, особливо коли немає снігу. Виконуючи ці дії, ви можете бути впевнені, що хризантеми будуть здоровими і готовими до цвітіння наступної весни.