Після того, як калина скине листя, приберіть його разом зі старою мульчею

У народній медицині добре відомі цілющі властивості калини. Її ягода, кора і коріння століттями використовувалася як народний засіб від багатьох хвороб. Будь-який сорт калини прикрашає сад протягом усього сезону – на початку літа-розкішним цвітінням, ближче до кінця – гронами рубінових і чорних ягід, восени – багряним листям. Як доглядати за кущем калини восени, пише «Флористікс».

Догляд за калиною восени

Після того, як калина скине листя, приберіть його разом зі старою мульчею, проведіть профілактичну обробку калини від шкідників і хвороботворних мікроорганізмів, які влаштувалися на зимівлю в корі і ґрунті, внесіть у ґрунт рідке підживлення або знову замульчуйте пристовбурні кола перепрілою органікою.

Коли настануть стійкі заморозки, зніміть із кущів грона ягід і помістіть їх на зберігання.

Обробка калини

Калина, як і інші садові дерева та чагарники, потерпає від шкідливих комах і різного роду хвороб, тому бажано захищати її від них весняною та осінньою профілактичною обробкою. Для знищення комах застосовують інсектициди, а проти грибкових захворювань ефективні обприскування фунгіцидами. На жаль, від вірусних та бактеріальних хвороб вилікувати калину не вдасться, але оскільки їхні збудники найчастіше переносяться шкідниками зі світу комах, своєчасне знищення шкідників та їхніх личинок допоможе уникнути зараження.

Полив калини

Вирощування калини складне без щотижневого поливу, особливо у періоди посухи. Витрата води на один полив – 3-4 відра на плодоносний кущ. Молоденький чагарник вимагає не так багато вологи, але частота поливу має бути незмінною. Дощова осінь, безумовно, вносить корективи, але ви повинні пам'ятати, що калина любить вологу, тому не залишайте її надовго без води.

Підживлення калини

Оскільки поливати калину доводиться часто, підживлення доцільно вносити в сухому вигляді – розсипати по пристовбурному колу перед поливанням. Останнє підживлення калині потрібне після цвітіння: під кожен кущ розсипають по 2 столові ложки нітроамофоски.

Останнє підживлення потрібне тільки в тому разі, якщо ви не станете мульчувати пристовбурні кола калини на зиму органікою. Для передзимового підживлення приготуйте 2 відра суміші: 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 столові ложки суперфосфату, розчинені в 10 л води.