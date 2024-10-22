Така конструкція може стати важливим елементом вашого саду

Захищати рослини від комах, негоди чи інших подразників потрібно весь рік. Щоб спростити собі це завдання ви можете змайструвати спеціальний каркасний захист. Така конструкція може стати важливим елементом вашого саду, а якщо ви виготовите її з більш щільного матеріалу, вона може слугувати ще й теплицею для вашого зимового чи осіннього саду. Як змайструвати теплицю, розповідає Geeky Greenhouse.

Створення каркаса

Спершу необхідно зробити каркас з дерев'яних планок. Розміри, які використовував автор, становлять 91,5 см на 61 см, але їх можна змінити відповідно до потреб вашого саду або розмірів грядок. Каркас можна сконструювати з будь-яких наявних деревних матеріалів, важливо, щоб він був міцним і стійким.

Формування дуг

Для створення дуг потрібно мати три ПВХ труби. Якщо хочете, можете використати інші доступні матеріали. Труби слід зігнути у вигляд напівкола. Далі ці дуги необхідно прикріпити до внутрішньої сторони каркаса з обох боків за допомогою шурупів. Автор советує використовувати по два шурупи з кожного боку для більшої стійкості конструкції проти вітру та інших зовнішніх впливів.

Закріплення ПВХ труб

Для підвищення міцності, прикріпіть дерев'яну дошку в центрі каркаса, щоб зафіксувати ПВХ труби на місці. Це допоможе забезпечити стабільність конструкції та уникнути її викривлення.

Фіксація сітки

Відріжте шматок москітної сітки, який буде відповідати розмірам вашого каркаса. Зафіксуйте сітку на каркасі за допомогою степлера, ретельно натягуючи її з усіх боків, щоб вона була надійно закріплена і не провисала. Потім аккуратно обріжте надлишки сітки по периметру, щоб вона виглядала акуратно.

Ручка

Для зручності транспортування та підняття конструкції, встановіть ручку зверху. Це полегшить її переміщення, монтаж та демонтаж. Конструкція є легкою та ефективною для захисту рослин від шкідників, граду та інших негод. Використання більш щільного матеріалу замість сітки може перетворити її на міні-теплицю, створюючи оптимальні умови для рослин у холодну погоду.