Іноді не дає сходів навіть якісний матеріал, і відбувається це внаслідок наших помилок

Існує безліч факторів, що впливають на схожість насіння. Всі врахувати неможливо, адже кожен випадок унікальний і має свої особливості. «Флористікс» виділив головні, найбільш поширені з них.

Неякісне насіння

На першому місці найпоширеніша причина – погана якість насіннєвого матеріалу. Таке, на жаль, трапляється часто. Щоб не розчаровуватися, купуйте насіння у надійних, добре відомих фірм.

Непідходящий ґрунт

Іноді не дає сходів навіть якісний матеріал, і відбувається це внаслідок наших помилок, наприклад, через надто важкий, щільний ґрунт, що перешкоджає проростанню маленького зародка.

Ґрунт для розсади повинен бути легким, повітро- і вологопроникним, щоб паросток міг легко крізь нього пройти.

Заражений субстрат

Наступна причина – неправильна обробка ґрунту перед посівом або відмова від такої обробки. У ґрунті завжди є патогенні мікроорганізми, і якщо їх не знищити, вони можуть вразити і насіння, і паросток, який на початковому етапі розвитку ще не здатний чинити опір захворюванням і може просто згнити. Тому власноруч складену ґрунтову суміш перед посівом необхідно піддавати термічній обробці, наприклад, пропарюванню.

Якщо ж ви використовуєте для вирощування розсади готову ґрунтосуміш надійних виробників, то обробляти її не потрібно, тому що, найімовірніше, вона вже була оброблена на виробництві.

Занадто глибокий посів

Ще однією причиною поганих сходів може бути надто глибоке загортання насіння. Є правило: глибина занурення насіння в ґрунт повинна дорівнювати трьом його діаметрам.

Винятком із цього правила є дрібнонасінні рослини: їх насіння потрібно просто розкласти по поверхні або присипати лише збоку, щоб верхівка насіння бачила світло. Тому що чим дрібніше насіння, тим менше у його паростка сили для проникання крізь ґрунт.

Занадто глибоке загортання може значно затримати проростання або взагалі перешкодити появі сходів.

Неправильний полив

Якщо ви пересушуєте ґрунт, паросток страждатиме від зневоднення, не зможе нормально розвиватися і врешті-решт загине. А при перезволоженні ви позбавляєте насіння кисню і зародки у мокрому ґрунті задихаються та гниють.

Зміщення паростка при поливанні

Іноді під час поливу насіння у землі зміщується. Слабенький зародок, який вже майже укорінився, зсувається струменем води і йому доводиться укорінюватися вже на новому місці, але запас енергії у нього невеликий і розрахований лише на одне вкорінення.

Тому при зволоженні посівів дотримуйтесь обережності, особливо це стосується поверхнево посіяного насіння. Спробуйте накривати посіви перед поливом агроволокном щільністю 17-19 г/м².

Недостатня освітленість

Великонасіннєві рослини в основному однаково добре проростають як на світлі, так і в темряві, але насіння масою менше ніж 1 мг потрібно сіяти або поверхнево, або присипати його тільки з боків, щоб верхня точка насіння не була покрита. Паросток має бачити орієнтир для зростання – світло.

Велике насіння з великим запасом енергії може дозволити собі витратити час на орієнтацію, а у дрібного насіння запасу енергії на пошуки напрямку може і не вистачити. Цього важливого правила посіву дрібнонасінних рослин потрібно дотримуватися.

Низька або висока температура ґрунту

Для процесу проростання насіння дуже важливий такий фактор, як температура ґрунту. Від цього показника залежить дуже багато, тому для насіння більшості культур існує оптимальний коридор температури у приміщенні: 18-30 ⁰C. Звичайно, є рослини, які проростають навіть за мінімальних плюсових температур, але їх не так багато.

Вихід за верхню або нижню межу температурного коридору погано впливає на проростання: поява сходів може затримуватися, а іноді насіння може взагалі не проклюнутися.

Неправильне зберігання насіння до висаджування

Температурний показник має значення і для зберігання насіння. Потрапляючи в холод, насіння занурюється в глибокий спокій і після посіву йому на пробудження потрібен час. Тому зберігайте насіння, що не потребує стратифікації, у сухому, теплому приміщенні.

Посів насіння різних сортів в один контейнер

Якщо в одному пакунку було насіння квітів різних кольорів, тобто – мікс, то проростати воно буде в різний час: один сіянець вже непогано розвивається, а інший тільки проклюнувся.

Нічого страшного в цьому немає, мікси часто так поводяться, і якщо у вас з 20 посіяних насінин зійшло тільки 7, не панікуйте, пізніше може прорости й решта насіння.