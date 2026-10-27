Ефективність фольги залежить від її розташування та стану кори

Восени деякі садові шкідники шукають місця для зимівлі, а окремі комахи продовжують пересуватися стовбурами дерев. Щоб ускладнити їм шлях до крони, садівники використовують захисні пояси. Один із простих варіантів – алюмінієва фольга, яка створює гладеньку поверхню. Проте такий бар’єр має обмеження й не замінює повноцінного захисту саду. Більше про це пише Radio Сlub.

Від яких шкідників може захистити фольга

Смуга фольги навколо стовбура може ускладнювати пересування окремих повзучих комах. Її використовують як механічний бар’єр проти мурах, щипавок, довгоносиків та інших шкідників, які переміщуються корою.

Особливу увагу восени приділяють зимовому п’ядуну. Самки цього метелика не літають, а піднімаються стовбурами дерев, щоб відкласти яйця. Якщо вчасно закріпити на стовбурі спеціальну стрічку-пастку, вона може завадити шкідникам дістатися до крони.

Водночас ефективність фольги залежить від її розташування та стану кори. Комахи можуть проникати під матеріал, долати його складки або знаходити обхідний шлях. Тому не варто розраховувати, що звичайна фольга повністю захистить дерево від шкідників.

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Як обгорнути стовбур дерева фольгою

Якщо хочете випробувати цей спосіб, дотримуйтеся кількох правил.

Виберіть рівну ділянку стовбура приблизно за 40–50 см від землі. Переконайтеся, що кора в цьому місці не пошкоджена. Відріжте достатньо широку смугу щільної алюмінієвої фольги, щоб обгорнути стовбур. Обережно закріпіть матеріал м’якою стрічкою. Не затягуйте її надто сильно, щоб не травмувати кору. Перевірте, чи немає великих щілин між фольгою та стовбуром, через які комахи зможуть проповзти. Регулярно оглядайте захист, особливо після дощу й сильного вітру. Переконайтеся, що фольга не змістилася та під нею не накопичується волога.

Не залишайте таку обмотку на стовбурі без нагляду на всю зиму. Матеріал може пошкодитися, затримувати вологу й заважати вчасно помітити проблеми з корою. Періодично знімайте або змінюйте захист, якщо він намок, деформувався чи почав натирати стовбур.

Що краще використовувати замість фольги

Для захисту плодових дерев від комах, які піднімаються стовбуром, краще розглянути спеціальні пояси. Їх застосовують проти окремих видів шкідників, зокрема зимового п’ядуна. Важливо правильно визначити час установлення та дотримуватися інструкції виробника.

Не всі пояси працюють однаково. Липкі моделі затримують комах на поверхні, а інші конструкції створюють механічну перешкоду. Вибирайте засіб відповідно до шкідника, від якого потрібно захистити сад, і регулярно перевіряйте його стан.

Фольга може бути тимчасовим рішенням, але її не варто вважати універсальним засобом боротьби з комахами. Якщо кора дерева нерівна або має тріщини, шкідники можуть знайти шлях повз бар’єр.