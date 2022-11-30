Лікарня ЕКСПЕРТ працює і при відключеннях світла у Львові

На Львівщині розширили список закладів, які підпадають під знеструмлення. До переліку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, зокрема поліклініки.

Як діяти пацієнтам, що потребуватимуть амбулаторної допомоги? Чи відбуватиметься прийом у випадку знеструмлення і що робити, якщо відключення електроенергії співпадає в часі з годинами прийому? Про алгоритм роботи медичного закладу та дії пацієнта в умовах критичної ситуації з електропостачанням, ми поспілкувались із генеральним директором мережі медичних закладів Лікарня ЕКСПЕРТ Олексієм Огурцовим.

Олексій Огурцов – генеральний директор мережі Лікарня ЕКСПЕРТ

Як ситуація з масовими відключеннями електроенергії вплинула на надання медичної допомоги?

Ситуація в країні є надзвичайно важкою – відсутність електроенергії в наших оселях та місцях роботи змушує призвичаїтись до нових умов та шукати рішення. Критична ситуація, яка склалась як у Львові, так і у всій Україні, призвела до того, що значна частина населення не отримала медичну допомогу вчасно через відсутність електроенергії, і таку інформацію ми чуємо від пацієнтів щодня.

На жаль, через відсутність систем резервного живлення в низці медичних закладів зараз трапляється багато відмов та відтермінування звернення за медичною допомогою, що може призвести до виникнення серйозних ускладнень.

Наскільки небезпечним є виключення поліклінік зі списку критичної інфраструктури? Які наслідки це може мати для здоров’я пацієнтів?

В листопаді та грудні ми спостерігаємо пік захворюваності на хронічні недуги та вірусні інфекції, які потребують якісного лікування. Відсутність медичної допомоги, а також затягування з її наданням можуть призводити до низки ускладнень та тяжких наслідків. Тому медична допомога повинна надаватися не лише якісно, але і своєчасно.

ЛІкарня ЕКСПЕРТ працює у час блекауту

Чи працюватиме мережа медичних закладів Лікарня ЕКСПЕРТ при відключенні електроенергії?

Ми розуміємо потребу пацієнта в наданні медичних послуг 24 на 7, і будучи медичним закладом, не можемо відмовити у допомозі. Тому навіть при відключеннях світла у наших лікарнях надають своєчасну медичну допомогу як амбулаторну, так і в стаціонарі.

В критичних випадках ми можемо госпіталізовувати пацієнта, проводити лікування в стаціонарі та оперативні втручання.

Як Лікарня ЕКСПЕРТ забезпечує безперебійну роботу в умовах відсутності електропостачання?

Ми провели ретельну підготовку до можливої критичної ситуації з електропостачанням. В мережі медичних закладів наявні генератори, які дають нам можливість в хороших умовах проводити лікувально-діагностичні дії як вдень, так і вночі. При відсутності електроенергії у Львові наші заклади є автономними і можуть продовжувати роботу.

Наша команда лікарів підготовлена до роботи в критичній ситуації, усі знають алгоритм роботи та готові працювати. Перевагою в нашій роботі є наявність власної лабораторії, тож ми маємо змогу проводити дослідження самостійно, не будучи залежними від можливих форс-мажорних обставин лабораторій-підрядників, а відповідно – можливість швидко отримати результати аналізів.

Зараз ми також активно працюємо над встановленням резервних засобів зв’язку на випадок відімкнення мобільних мереж та інтернету.

Медична допомога у час блекаутів повинна надаватись безперебійно

Як повинен діяти пацієнт, якщо він записаний на прийом, проте відсутні електроенергія та зв’язок?

Ми приймемо всіх пацієнтів, не залежно від умов. Якщо на час прийому припадає повітряна тривога, консультація лікаря відбудеться після закінчення тривоги зі зміщенням графіку, проте в будь-якому разі ми зробимо все можливе для того, щоб медична допомога була надана.

Усі відділення Лікарні ЕКСПЕРТ у Львові мають відпрацьований алгоритм роботи після закінчення тривоги, ми оперативно вносимо зміни в графік і продовжуємо прийом пацієнтів.

А як слід діяти пацієнту, який потребує медичної допомоги, проте не має можливості попередньо зареєструватись через перебої зі зв’язком? Чи може він звернутись у медичний заклад без попереднього запису?

Так, пацієнт може звернутись безпосередньо в медичний заклад без попередньої реєстрації, і ми обов’язково знайдемо для нього спеціаліста. Так, можливо, йому доведеться трішки зачекати, проте для нас питання надання медичної допомоги у таких випадках є принциповим і ми зробимо все, щоб було максимально якісно та швидко.

Записатись на прийом в Лікарні ЕКСПЕРТ можна за телефонами: +38 097 22 33 911 та +38 073 22 33 911

Більше інформації про Лікарню ЕКСПЕРТ можна переглянути на офіційному сайті: https://experthospital.com.ua/

Адреси відділень Лікарні ЕКСПЕРТ у Львові: