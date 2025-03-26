Спитайте дитину, що їй подобається робити по дому, та оберіть завдання, яке буде цікавим та відповідатиме її віку

Як тільки діти починають ходити, у них виникає інтерес до всього, що їх оточує. Вони вивчають предмети, поведінку батьків та у свій спосіб намагаються їм допомагати. UNICEF Ukraine пояснює, як варто розвивати у дітей самостійність та відповідальність у формі гри.

Ні для кого не секрет, що діти, навіть дошкільнята, прагнуть відчувати себе дорослими та самостійними. Вони самотужки можуть щось відкрити, намалювати чи показати і ображаються, коли це роблять за них.

Батьки можуть пригадати та разом з дитиною обговорити, як вона допомогла їм з чимось у минулому. Запитайте дитину, що їй подобається робити по дому, та оберіть завдання, яке буде цікавим та відповідатиме її віку.

Важливо не переробляти за дитиною та дякувати їй за допомогу, підкреслювати, що її зусилля дуже важливі. Виконувати домашні завдання пропонують у форматі гри: написати нескладні завдання на невеликих аркушах паперу, помістити їх у коробку чи вазу, а потім по черзі з дитиною витягувати завдання та виконувати їх. Таким чином, починаючи із нескладних завдань, дитина відчуватиме себе корисною та здобуватиме нові для себе знання.