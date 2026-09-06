Повернути взуттю білий колір можна в домашніх умовах

Білі кросівки швидко втрачають охайний вигляд, а повернути їм первісну білизну буває непросто. Втім, освіжити взуття можна й у домашніх умовах, не використовуючи дорогих засобів. УНІАН розповідає, як почистити білі кросівки.

Як приготувати засіб для чищення?

Для очищення білого взуття вам потрібно зовсім небагато матеріалів. Слід підготувати воду, кисневий відбілювач, три миски, зубну пасту, оцет та харчову соду.

Також вам знадобиться м’який мийний засіб, губка і стара зубна щітка. Окрім цього, ви можете використати меламінову губку, якщо вона у вас є.

Як почистити біле взуття?

Спочатку зніміть шнурки та будь-які деталі з взуття. Змішайте ¼ склянки кисневого відбілювача з 3,5 літрами води у великій мисці. Покладіть у розчин шнурки й залиште там на годину.

Сухою щіткою з м’якою щетиною або старою зубною щіткою обережно приберіть бруд і сміття з боків та підошви взуття. Краще робити це одразу над сміттєвим відром.

Якщо на взутті є стійкі плями, змішайте в мисці білий оцет і воду або харчову соду і воду у пропорції 1:1. Цей розчин потрібно нанести на зовнішню сторону взуття та обережно прочистити плями щіткою або ганчіркою.

У мисці змішайте невелику кількість м’якого мийного засобу з водою. Змочіть у розчині чисту ганчірку та обережно протріть нею всю поверхню взуття, рухаючись зверху вниз. Якщо на підошві залишилися плями, спробуйте скористатися білою зубною пастою. Нанесіть її на забруднені ділянки, обережно почистьте щіткою, а потім протріть вологою ганчіркою.

Видаліть зі взуття залишки мийних засобів і залиште його висихати на повітрі. Не ставте кросівки під прямі сонячні промені чи поблизу джерел тепла. Поки взуття сохне, дістаньте шнурки з розчину з відбілювачем і ретельно промийте їх у холодній воді, після чого виперіть вручну або в пральній машині.