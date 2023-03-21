Платіжну картку «АТБ» видають чотири провідні банки України

Багаторічний лідер вітчизняного ритейлу нещодавно завершив підключення до проєкту з випуску кобрендових платіжних карток Visa (у пластиковому та цифровому форматі) чотирьох топових банків країни.

Унікальний банківський продукт, який максимально спрощує процес купівлі товарів і надає можливість громадянам отримувати ексклюзивні знижки в дискаунтерах найбільшої вітчизняної торговельної мережі, тепер випускають:

«Райффайзен Банк»,

«А-Банк»,

«Ощадбанк»,

«ЕкоБанк» («Укргазбанк»).

Перша із залучених до проєкту фінустанов – добре знайомий українцям «Райф», котрий вже видав понад 720 тисяч таких карток. «А-Банк» реалізував понад 115 тисяч одиниць, «Укргазбанк» — 4 616 карток. В «Ощадбанку» 1,8 мільйона карток діючої емісії переходять у статус кобренд.

Кожна картка надає своєму власнику ексклюзивне право отримувати суттєві додаткові знижки на 500–700 товарів, для зручності позначених спеціальними цінниками. Знайти їх можна в усіх магазинах торговельної мережі «АТБ-Маркет». Асортимент акційних товарних позицій змінюється кожні 1-2 тижні, що розширює можливості покупця та дозволяє купувати ще економніше. До того ж у разі оплати карткою надається постійна додаткова знижка 5% навіть від вже встановленої акційної ціни.

Спеціально для власників платіжних карток «АТБ» стартувала акція «Міцні знижки». Протягом майже місяця з п'ятниці по неділю включно, оплачуючи карткою «АТБ» від банків-партнерів у супермаркетах мережі (окрім інтернет-магазину), можна буде придбати товари за особливою акційною ціною. Загальна знижка на продукти та товари першої необхідності становитиме до 50%.

«Міцні знижки» в «АТБ» діятимуть до 9 квітня поточного року, тож часу отримати новеньку кобрендову картку будь-якого з чотирьох вищезазначених банків і розпочати економити чималі кошти достатньо.

Замовити платіжну картку «АТБ» особисто можна у будь-якому відділенні банків. При собі треба мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Також за кілька хвилин її можна власноруч оформити онлайн в мобільному застосунку Raiffeisen Online, «ЕкоБанк» («Укргазбанк»), Аbank24 або за допомогою чат-бота месенджера «Ощадбанку». Для ідентифікації клієнта у такому разі знадобиться мобільний застосунок «Дія» чи цифрові фото документів.

Окрім можливості постійно отримувати безпрецедентні знижки в «АТБ», нова платіжна картка має усі переваги банківської картки Visa Gold. Це зручне поповнення готівкою в терміналах, зняття коштів у банкоматах будь-якого банку України без комісій, регулярного переведення коштів з карток будь-яких банків. За допомогою кобрендової картки «АТБ» можна купувати товари як в Україні, так і за кордоном, що за сьогоднішніх обставин дуже актуально.

Важливо, що на цю картку можна отримувати будь-які виплати: пенсію, заробітну плату, соціальну допомогу, стипендію тощо. Для цього треба зазначити її номер для зарахування коштів при оформленні відповідних виплат.

Переваги пластикової картки «АТБ» від банків-партнерів:

Можливість отримувати ексклюзивні знижки на продукти та товари у магазинах «АТБ».

Додаткова знижка 5% від акційної ціни на товари у разі оплати карткою.

Швидке відкриття картки онлайн через застосунок «Дія» та безоплатне використання.

Розрахунки в Україні та за кордоном.

Зручне поповнення готівкою у більш ніж 30 000 терміналів EasyPay, City24.

Проведення онлайн-платежів у мобільних застосунках банків-партнерів.

Просте користування карткою через сервіси Google Pay, Apple Pay.

Безоплатне обслуговування карток.

Як отримати картку «АТБ-Pay»

Отримати картку «АТБ-Pay» можна:

у мобільному застосунку Raiffeisen Online або у відділенні банку;

у чат-боті месенджера «Ощад» або у відділенні банку;

у мобільному застосунку «ЕкоБанк» («Укргазбанк»);

у мобільному застосунку Аbank24 або у відділенні банку.

Зверніть увагу. Для ідентифікації клієнта потрібен застосунок «Дія» чи цифрові фото документів.

Для додаткової інформації, зверніться у контакт-центр банків-партнерів «АТБ»: