Як отримати ексклюзивну знижку в найбільшій мережі України: переваги кобрендових карток «АТБ»
Цієї весни ціни на сотні гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності в «АТБ» стали ще привабливішими
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Багаторічний лідер вітчизняного ритейлу нещодавно завершив підключення до проєкту з випуску кобрендових платіжних карток Visa (у пластиковому та цифровому форматі) чотирьох топових банків країни.
Унікальний банківський продукт, який максимально спрощує процес купівлі товарів і надає можливість громадянам отримувати ексклюзивні знижки в дискаунтерах найбільшої вітчизняної торговельної мережі, тепер випускають:
- «Райффайзен Банк»,
- «А-Банк»,
- «Ощадбанк»,
- «ЕкоБанк» («Укргазбанк»).
Перша із залучених до проєкту фінустанов – добре знайомий українцям «Райф», котрий вже видав понад 720 тисяч таких карток. «А-Банк» реалізував понад 115 тисяч одиниць, «Укргазбанк» — 4 616 карток. В «Ощадбанку» 1,8 мільйона карток діючої емісії переходять у статус кобренд.
Кожна картка надає своєму власнику ексклюзивне право отримувати суттєві додаткові знижки на 500–700 товарів, для зручності позначених спеціальними цінниками. Знайти їх можна в усіх магазинах торговельної мережі «АТБ-Маркет». Асортимент акційних товарних позицій змінюється кожні 1-2 тижні, що розширює можливості покупця та дозволяє купувати ще економніше. До того ж у разі оплати карткою надається постійна додаткова знижка 5% навіть від вже встановленої акційної ціни.
Спеціально для власників платіжних карток «АТБ» стартувала акція «Міцні знижки». Протягом майже місяця з п'ятниці по неділю включно, оплачуючи карткою «АТБ» від банків-партнерів у супермаркетах мережі (окрім інтернет-магазину), можна буде придбати товари за особливою акційною ціною. Загальна знижка на продукти та товари першої необхідності становитиме до 50%.
«Міцні знижки» в «АТБ» діятимуть до 9 квітня поточного року, тож часу отримати новеньку кобрендову картку будь-якого з чотирьох вищезазначених банків і розпочати економити чималі кошти достатньо.
Замовити платіжну картку «АТБ» особисто можна у будь-якому відділенні банків. При собі треба мати паспорт та індивідуальний податковий номер. Також за кілька хвилин її можна власноруч оформити онлайн в мобільному застосунку Raiffeisen Online, «ЕкоБанк» («Укргазбанк»), Аbank24 або за допомогою чат-бота месенджера «Ощадбанку». Для ідентифікації клієнта у такому разі знадобиться мобільний застосунок «Дія» чи цифрові фото документів.
Окрім можливості постійно отримувати безпрецедентні знижки в «АТБ», нова платіжна картка має усі переваги банківської картки Visa Gold. Це зручне поповнення готівкою в терміналах, зняття коштів у банкоматах будь-якого банку України без комісій, регулярного переведення коштів з карток будь-яких банків. За допомогою кобрендової картки «АТБ» можна купувати товари як в Україні, так і за кордоном, що за сьогоднішніх обставин дуже актуально.
Важливо, що на цю картку можна отримувати будь-які виплати: пенсію, заробітну плату, соціальну допомогу, стипендію тощо. Для цього треба зазначити її номер для зарахування коштів при оформленні відповідних виплат.
Переваги пластикової картки «АТБ» від банків-партнерів:
- Можливість отримувати ексклюзивні знижки на продукти та товари у магазинах «АТБ».
- Додаткова знижка 5% від акційної ціни на товари у разі оплати карткою.
- Швидке відкриття картки онлайн через застосунок «Дія» та безоплатне використання.
- Розрахунки в Україні та за кордоном.
- Зручне поповнення готівкою у більш ніж 30 000 терміналів EasyPay, City24.
- Проведення онлайн-платежів у мобільних застосунках банків-партнерів.
- Просте користування карткою через сервіси Google Pay, Apple Pay.
- Безоплатне обслуговування карток.
Як отримати картку «АТБ-Pay»
Отримати картку «АТБ-Pay» можна:
- у мобільному застосунку Raiffeisen Online або у відділенні банку;
- у чат-боті месенджера «Ощад» або у відділенні банку;
- у мобільному застосунку «ЕкоБанк» («Укргазбанк»);
- у мобільному застосунку Аbank24 або у відділенні банку.
Зверніть увагу. Для ідентифікації клієнта потрібен застосунок «Дія» чи цифрові фото документів.
Для додаткової інформації, зверніться у контакт-центр банків-партнерів «АТБ»:
- «Райффайзен Банк» — служба підтримки 521;
- «ЕкоБанк» («Укргазбанк») — служба підтримки 358;
- «А-Банк» — служба підтримки 7776;
- «Ощадбанк» — служба підтримки 0 800 210 800.