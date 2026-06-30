Холодильник може працювати без видимих несправностей, але водночас поступово втрачати холод, особливо в спеку. Виявити таку проблему допоможе звичайний аркуш паперу. Цей простий спосіб дозволяє перевірити, чи дверцята закриваються достатньо щільно та чи не виходить холодне повітря назовні. IFLScience розповідає, як це працює.

Як працює тест із папером?

Звичайний аркуш паперу потрібно прикласти до гумового ущільнювача та максимально щільно зачинити дверцята. Після цього слід обережно потягнути за край паперу.

Якщо він виходить із невеликим опором, ущільнювач, найімовірніше, ще добре виконує свою функцію. Якщо ж аркуш легко вислизає, це може свідчити про недостатню герметичність дверцят.

Пошкоджений або зношений ущільнювач пропускає тепле повітря всередину холодильника. Через це компресор працює довше, щоб підтримувати необхідну температуру, що також збільшує споживання електроенергії.

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Що робити в разі несправності?

Не потрібно одразу купувати новий ущільнювач або викликати майстра. Експерти зазначають, що найчастіше причиною поганого прилягання є звичайний бруд або жир. Для розв’язання цієї проблеми достатньо ретельно протерти гумку та дверну коробку тканиною з теплою водою і м’яким мийним засобом.

Якщо ущільнювач з часом затвердів, використання невеликої кількості теплої води або обережне нагрівання феном може допомогти відновити його гнучкість. Цей процес часто може допомогти ущільнювачу відновити своє зчеплення.

Також варто періодично оглядати гуму на наявність тріщин, деформацій або інших пошкоджень.