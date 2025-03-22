Очищуючи ядра горіхів ми не тільки позбавляємося бруду, а й уникаємо гіркоти, яка може псувати випічку, десерти тощо

Шкірка волоських горіхів може гірчити, особливо після обсмаження. Shuba розповідає, як правильно почистити горіхи від гіркої шкірки.

Чому варто очищати волоські горіхи?

Очищуючи ядра горіхів ми не тільки позбавляємося бруду, а й уникаємо гіркоти, яка може псувати випічку, десерти тощо. Бланшування (ошпарювання окропом/гарячою водою) – це не лише спосіб позбутися гіркоти та шкірки, а й надійний метод очищення волоських горіхів. Гаряча вода допомагає видалити пил, залишки піску та шкідливі бактерії.

Як правильно очистити волоські горіхи

Покладіть очищені горіхи у миску та залийте окропом. Обробляйте невеликими порціями. Витримайте у воді 2-3 хвилини. Цього буде достатньо, щоб шкірка розм’якла, але горіхи залишилися цілими та не зварились. Після цього дістаньте горіхи з води та перекладіть у крижану воду, аби припинити процес варіння. Тепер ви зможете просто очистити горіхи від шкірки. Знімайте шкірку руками або використовуйте пінцет.

Чи можна чистити горіхи без бланшування?

Якщо ваші горіхи не дуже старі й ще не гіркі (наприклад, цьогорічні), можна просто замочити їх у холодній воді на ніч. Уранці шкірка легко зніметься, але горіхи будуть сіруватими.

Також треба просушити волоські горіхи. Розкладіть їх на чистий рушник і залиште до повного висихання. Також ви можете висушити горіхи в електросушарці або духовій шафі при 35-55°C. Якщо ж ви хочете підсмажити горіхи, розкладіть їх на деко, застелене пергаментом, та смажте при 110-130°C, до того стану, який вам потрібен.