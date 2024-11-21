фото Pexels

Якщо у вас багато шкаралупи, замульчуйте нею на зиму молоді саджанці та багаторічні квіти

Не викидайте залишки від чищення волоських горіхів, тому що вони стануть у пригоді на дачі. Досвідчені садівники знають, що шкаралупа горіхів – це цінний матеріал, який можна використовувати на городі. Існує кілька способів застосування цього засобу на ділянці, пише УНІАН. Способи застосування шкаралупи волоського горіха: Мульча. Якщо у вас багато шкаралупи, замульчуйте нею на зиму молоді саджанці та багаторічні квіти. Це покриття захистить від заморозків та збереже вологу в ґрунті. Оптимальна товщина шару — до 2 сантиметрів. До того ж у теплу пору року цей засіб відлякує слимаків. Добриво. Попіл зі спаленої шкаралупи багатий на корисні елементи: калій, фосфор, цинк і кальцій. Золою можна просто посипати грядки, або розчинити у воді (3 стол. ложки на 1 літр) і полити цією сумішшю кімнатні рослини або овочеві грядки. Дренаж. Викладіть залишки горіхів на дно ями під час посадки дерев, кущів або квітів в горщику. Шар шкаралупи добре пропускає воду і запобігає застою рідини. Поживний розчин. Наповніть півлітрову банку шкаралупою і перегородками волоського горіха. Залийте теплою водою і додайте 1 столову ложку цукру. Залиште суміш на 10 днів. Цим розчином поливайте кімнатні рослини замість звичайної води. Між поливами зберігайте банку з розчином у холодильнику. Квіти стануть пишними та здоровими.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter